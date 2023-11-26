Зима — всё? Белгородцам пообещали тёплое и дождливое начало декабря

Разные сайты сходятся во мнении и прогнозируют плюсовую температуру на начало декабря в Белгородской области. При этом до пятницы по ночам будет сохраняться минус: затем, если верить обещаниям, ночью температура поднимется до ноля и даже до плюс двух градусов.