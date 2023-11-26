Зима — всё? Белгородцам пообещали тёплое и дождливое начало декабря

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Разные сайты сходятся во мнении и прогнозируют плюсовую температуру на начало декабря в Белгородской области. При этом до пятницы по ночам будет сохраняться минус: затем, если верить обещаниям, ночью температура поднимется до ноля и даже до плюс двух градусов.
Снег стоит ждать завтра в понедельник. Потом, скорее всего, всё растает, и начнутся дожди. Небо в целом будет облачным.
На первое декабря обещают температуру от ноля до плюс трёх градусов. Вечером возможен небольшой дождь.
На сто процентам доверять прогнозам погоды не стоит: всё может измениться в ближайшее время. Но тенденция тёплой зимы пока что сохраняется: так, в следующие выходные белгородцам сулят аж плюс восемь градусов.