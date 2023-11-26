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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Начало декабря в Белгородской области обещает быть тёплым

Зима — всё? Белгородцам пообещали тёплое и дождливое начало декабря

26 ноября 2023, 14:43
Фото: Midjourney

Начало декабря в Белгородской области обещает быть тёплым

Различные порталы с прогнозами погоды обещают жителям Белгорода и области плюсовую температуру в начале зимы.
Сюжет
Погода

Разные сайты сходятся во мнении и прогнозируют плюсовую температуру на начало декабря в Белгородской области. При этом до пятницы по ночам будет сохраняться минус: затем, если верить обещаниям, ночью температура поднимется до ноля и даже до плюс двух градусов.

Снег стоит ждать завтра в понедельник. Потом, скорее всего, всё растает, и начнутся дожди. Небо в целом будет облачным.

На первое декабря обещают температуру от ноля до плюс трёх градусов. Вечером возможен небольшой дождь.

На сто процентам доверять прогнозам погоды не стоит: всё может измениться в ближайшее время. Но тенденция тёплой зимы пока что сохраняется: так, в следующие выходные белгородцам сулят аж плюс восемь градусов.

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