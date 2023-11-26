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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Белгородцы пожаловались на постоянно паркующийся посреди парка автомобиль

Почём абонемент? Белгородцев смутил регулярно паркующийся посреди парка автомобиль

26 ноября 2023, 14:24
Фото: Владимир Титов, "ВКонтакте"

Белгородцы пожаловались на постоянно паркующийся посреди парка автомобиль

Белгородский блогер Владимир Титов обратил внимание на автомобиль, регулярно паркующийся посреди пешеходной зоны в парке. Как утверждает блогер, продолжается это уже год.

На своей странице «ВКонтакте» блогер Владимир Титов обратил внимание на постоянно паркующийся посреди парка автомобиль. Белгородец не понимает, как такое возможно, и почему власти, полиция и мэрия никак не реагируют на ситуацию.

Водитель данного авто регулярно паркует автомобиль в этом месте, часто даже на весь день. Со временем некоторые автомобилисты начали копировать данный поступок, паркуясь аналогичным образом. Губернатор, гуляя по парку, себе таких выходок, наверное, не позволил бы, так в чём же фокус с водителем данного автомобиля?
Владимир Титов
Фото: Владимир Титов, "ВКонтакте"

Как утверждает блогер, длится эта ситуация уже больше года, а изначально заметили иномарку его подписчики.

По данным Бел.Ру, транспортное средство марки Nissan Navara зарегистрировано в Белгородской области. Здание на фотографии похоже на кафе «Остров» в парке Победы. Вероятно, владелец автомобиля имеет к заведению какое-то отношение.

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#Общество#Парковка#Автомобиль#Нарушение#Блогер#Белгород#Пешеходная зона#Артем Черненко
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