Почём абонемент? Белгородцев смутил регулярно паркующийся посреди парка автомобиль

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
На своей странице «ВКонтакте» блогер Владимир Титов обратил внимание на постоянно паркующийся посреди парка автомобиль. Белгородец не понимает, как такое возможно, и почему власти, полиция и мэрия никак не реагируют на ситуацию.
Водитель данного авто регулярно паркует автомобиль в этом месте, часто даже на весь день. Со временем некоторые автомобилисты начали копировать данный поступок, паркуясь аналогичным образом. Губернатор, гуляя по парку, себе таких выходок, наверное, не позволил бы, так в чём же фокус с водителем данного автомобиля?
Владимир Титов
Как утверждает блогер, длится эта ситуация уже больше года, а изначально заметили иномарку его подписчики.
По данным Бел.Ру, транспортное средство марки Nissan Navara зарегистрировано в Белгородской области. Здание на фотографии похоже на кафе «Остров» в парке Победы. Вероятно, владелец автомобиля имеет к заведению какое-то отношение.