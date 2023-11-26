«Мужик влип»: иномарка упала в канализационный коллектор в Белгороде

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
По данным Telegram-канала «Фонаря», ДТП случилось вчера вечером. Утром автомобиль до сих пор лежал в яме. О состоянии водителя сперва было ничего неизвестно, но позже появилась информация, что он всё же пострадал.
Ситуацию с упавшим в коллектор автомобилем уже прокомментировали в пресс-службе Белоблводоканала. По их данным, авария произошла в 0:30, а участок дороги ранее был закрыт для проведения ремонтных работ.
Ограждения и знаки выставлены в соответствии с утвержденной схемой. Однако водитель, не справившись с управлением, протаранил ограждения и железобетонные блоки, после чего автомобиль упал в котлован с коллектором.
В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Кроме того, водоканал формирует расчёт для компенсации ущерба, нанесенного автомобилистом подрядчику.
На происшествие бурно отреагировали в социальных сетях.
«Такое впечатление, что ограждение поставили уже после того, как он туда влетел», — пишет пользователь Telegram с ником Serdj.
«Мужик влип. Мало того что машину чини, так еще и подрядчику заплати», — иронизирует пользователь с ником Angel.