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Published Сегодня, 10:31

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Иномарка упала в канализационный коллектор в Белгороде

«Мужик влип»: иномарка упала в канализационный коллектор в Белгороде

26 ноября 2023, 10:31
Фото: Midjourney

Иномарка упала в канализационный коллектор в Белгороде

Автомобиль Nissan упал в траншею на проезде Автомобилистов, где подрядная организация водоканала проводит работы на канализационном коллекторе. Подробности происшествия устанавливаются.
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ДТП

По данным Telegram-канала «Фонаря», ДТП случилось вчера вечером. Утром автомобиль до сих пор лежал в яме. О состоянии водителя сперва было ничего неизвестно, но позже появилась информация, что он всё же пострадал.

Ситуацию с упавшим в коллектор автомобилем уже прокомментировали в пресс-службе Белоблводоканала. По их данным, авария произошла в 0:30, а участок дороги ранее был закрыт для проведения ремонтных работ.

Ограждения и знаки выставлены в соответствии с утвержденной схемой. Однако водитель, не справившись с управлением, протаранил ограждения и железобетонные блоки, после чего автомобиль упал в котлован с коллектором.

В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Кроме того, водоканал формирует расчёт для компенсации ущерба, нанесенного автомобилистом подрядчику.

На происшествие бурно отреагировали в социальных сетях.

«Такое впечатление, что ограждение поставили уже после того, как он туда влетел», — пишет пользователь Telegram с ником Serdj.

«Мужик влип. Мало того что машину чини, так еще и подрядчику заплати», — иронизирует пользователь с ником Angel.

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