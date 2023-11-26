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Воронежская компания через суд требует с комбината КМАруда 30 млн рублей

Долги и проценты: за что воронежцы хотят отсудить 30 млн рублей у комбината КМАруда?

26 ноября 2023, 12:19
Фото: 1MI

Воронежская компания через суд требует с комбината КМАруда 30 млн рублей

ООО «Гарант Плюс» из Воронежской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском на 30 млн рублей к комбинату КМАруда. Фирма считает, что ей должны выплатить задолженность с процентамии.
Сюжет
Суд

Всего фирма ООО «Гарант Плюс» требует с КМАруды 30 млн рублей. Такая цифра, по мнению представителей фирмы, складывается из:

  • задолженности по оплате работ по договору подряда от 12 января 2022 года на 12,5 млн рублей
  • неустойки за просрочку оплаты за период с 26 мая 2023 года по 13 октября 2023 года — 881,3 тыс. копеек (8,8 тыс. рублей)
  • процентов за пользование чужими деньгами в тот же период — 471 тыс. рублей и 538 тыс. рублей
  • задолженности по оплате работ по договору 12 января 2022 года — 14,6 млн рублей
  • неустойки за период с 31 мая 2023 года по 13 октября 2023 года — 998 тыс. копеек (9,9 тыс. рублей)
  • расходов по оплате госпошлины — 173 тыс. рублей

Следующее судебное заседание по делу пройдёт 29 ноября. ООО «Гарант Плюс» попросило принимать участие в разбирательстве по видеосвязи: ходатайство фирмы удовлетворили.

О воронежском «Гарант Плюс» известно следующее: компания зарегистрирована в марте этого года, сфера её деятельности — строительство инженерных сооружений. Гендиректор — Антон Гофман, он же является единоличным владельцем предприятия.

АО «Комбинат КМАруда» зарегистрировано в Губкине с 1993 года. Предприятие занимается добычей железных руд подземным способом. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», за последние десять лет комбинат КМАруда принял участие в 153 судебных разбирательствах. Подробнее о нынешних судебных разборках предприятия Бел.Ру писало ранее.

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