Долги и проценты: за что воронежцы хотят отсудить 30 млн рублей у комбината КМАруда?

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Всего фирма ООО «Гарант Плюс» требует с КМАруды 30 млн рублей. Такая цифра, по мнению представителей фирмы, складывается из:
Следующее судебное заседание по делу пройдёт 29 ноября. ООО «Гарант Плюс» попросило принимать участие в разбирательстве по видеосвязи: ходатайство фирмы удовлетворили.
О воронежском «Гарант Плюс» известно следующее: компания зарегистрирована в марте этого года, сфера её деятельности — строительство инженерных сооружений. Гендиректор — Антон Гофман, он же является единоличным владельцем предприятия.
АО «Комбинат КМАруда» зарегистрировано в Губкине с 1993 года. Предприятие занимается добычей железных руд подземным способом. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», за последние десять лет комбинат КМАруда принял участие в 153 судебных разбирательствах. Подробнее о нынешних судебных разборках предприятия Бел.Ру писало ранее.