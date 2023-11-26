Долги и проценты: за что воронежцы хотят отсудить 30 млн рублей у комбината КМАруда?

Воронежская компания через суд требует с комбината КМАруда 30 млн рублей

ООО «Гарант Плюс» из Воронежской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском на 30 млн рублей к комбинату КМАруда. Фирма считает, что ей должны выплатить задолженность с процентамии.

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