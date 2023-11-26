День матери и сложную погоду обсуждали белгородцы в воскресенье

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Более 4 тыс. белгородок впервые стали мамами в прошлом году, сообщает Белгородстат.
При этом:
Всего в 2022 году у белгородских матерей родилось 10 817 детей.
Сегодня в Белгороде всю ночь шёл снег, который затем начал таять. По данным РСЧС, ночью 26 ноября белгородцев ждут сильные осадки в виде мокрого дождя и снега. Непростая погода сохранится и днём в понедельник 27 ноября.
При этом температура воздуха ночью и днём будет колебаться от двух градусов мороза до трёх градусов тепла.
На дорогах будет гололёд, поэтому автомобилистам и пешеходам стоит быть готовыми.
ООО «Гарант Плюс» из Воронежской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском на 30 млн рублей к комбинату КМАруда. Фирма считает, что ей должны выплатить задолженность с процентамии.
Общая сумма — 30 млн рублей. Следующее судебное заседание по делу пройдёт 29 ноября. ООО «Гарант Плюс» попросило принимать участие в разбирательстве по видеосвязи: ходатайство фирмы удовлетворили.