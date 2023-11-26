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День матери и сложную погоду обсуждали белгородцы в воскресенье

День матери и сложную погоду обсуждали белгородцы в воскресенье

26 ноября 2023, 16:00
Фото: Midjourney
Минувшее воскресенье было относительно спокойным: пока за окном бушевала противная непогода, дома белгородцы отмечали День матери.
Сюжет
Погода

День матери

Более 4 тыс. белгородок впервые стали мамами в прошлом году, сообщает Белгородстат.

При этом:

  • Ещё 3912 женщин при этом стали мамами во второй раз
  • Стали мамами в третий раз и получили звание многодетных 1659 женщин
  • Подтвердили это звание и родили четвёртого ребёнка 32 женщины
  • И ещё 253 женщины родили пятых и шестых детей

Всего в 2022 году у белгородских матерей родилось 10 817 детей.

Более 4 тыс. белгородок впервые стали мамами в прошлом году
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Погодные неприятности

Сегодня в Белгороде всю ночь шёл снег, который затем начал таять. По данным РСЧС, ночью 26 ноября белгородцев ждут сильные осадки в виде мокрого дождя и снега. Непростая погода сохранится и днём в понедельник 27 ноября.

При этом температура воздуха ночью и днём будет колебаться от двух градусов мороза до трёх градусов тепла.

На дорогах будет гололёд, поэтому автомобилистам и пешеходам стоит быть готовыми.

Будьте осторожны: МЧС предупреждает белгородцев о непростой погоде в понедельник
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Суд с КМАрудой

ООО «Гарант Плюс» из Воронежской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском на 30 млн рублей к комбинату КМАруда. Фирма считает, что ей должны выплатить задолженность с процентамии.

Общая сумма — 30 млн рублей. Следующее судебное заседание по делу пройдёт 29 ноября. ООО «Гарант Плюс» попросило принимать участие в разбирательстве по видеосвязи: ходатайство фирмы удовлетворили.

Долги и проценты: за что воронежцы хотят отсудить 30 млн рублей у комбината КМАруда?
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#Общество#Белгородская область#Погода#День матери#Задолженность#Автомобилисты#Эксклюзив#Белгород#Осадки#Кмаруда#Артем Черненко
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