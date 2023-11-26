День матери и сложную погоду обсуждали белгородцы в воскресенье

Сегодня в Белгороде всю ночь шёл снег, который затем начал таять. По данным РСЧС, ночью 26 ноября белгородцев ждут сильные осадки в виде мокрого дождя и снега. Непростая погода сохранится и днём в понедельник 27 ноября.