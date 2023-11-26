Более 4 тыс. белгородок впервые стали мамами в прошлом году

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
При этом:
Всего в 2022 году у белгородских матерей родилось 10 817 детей. Из них:
В Белгородстате добавили, что у 151 матери при этом родились двойни, а у двух — тройни. Также в ведомстве поздравили белгородок с Днём матери: этот праздник отмечается в России сегодня, 26 ноября.
Вчера стало известно, что белгородцы впервые получили почётный знак «Отцовская слава». В регионе наградили более 30 лучших родителей: как отметил губернатор Гладков, в области проживает порядка 18 тыс. многодетных семей.