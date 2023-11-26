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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Более 4 тыс. белгородок впервые стали мамами в прошлом году

Более 4 тыс. белгородок впервые стали мамами в прошлом году

26 ноября 2023, 07:25
Фото: Midjourney
В прошлом году впервые стали мамами 4406 женщин в Белгородской области, сообщает Белгородстат.
Сюжет
Дети

При этом:

  • Ещё 3912 женщин при этом стали мамами во второй раз
  • Стали мамами в третий раз и получили звание многодетных 1659 женщин
  • Подтвердили это звание и родили четвёртого ребёнка 32 женщины
  • И ещё 253 женщины родили пятых и шестых детей

Всего в 2022 году у белгородских матерей родилось 10 817 детей. Из них:

  • В городской местности — 7 555 детей
  • В сельской — 3 262 детей

В Белгородстате добавили, что у 151 матери при этом родились двойни, а у двух — тройни. Также в ведомстве поздравили белгородок с Днём матери: этот праздник отмечается в России сегодня, 26 ноября.

Вчера стало известно, что белгородцы впервые получили почётный знак «Отцовская слава». В регионе наградили более 30 лучших родителей: как отметил губернатор Гладков, в области проживает порядка 18 тыс. многодетных семей.

Белгородцы впервые получили почётный знак «Отцовская слава»
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