В рамках выставки «Россия» работают экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
На открытии присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев и глава Минстроя России Ирек Файзуллин. В первый день работы экспозиции министр строительства и ЖКХ провел экскурсию для детей из новых территорий, передает mkset.ru.
Экспозиция Минтранса привлекает реалистичной масштабной моделью Крымского моста, интерактивной картой опорной сети автодорог, трехмерной голографической пирамидой с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме этого, посетители выставки могут ознакомиться с макетами морских и речных судов, портальных инспекционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска через границу государства.
Гости экспозиции «Россия в движении» также своими глазами могут увидеть, на каких тренажерах тренируются водители, машинисты и капитаны кораблей. В павильоне представлено и оборудование, способное превратить нарисованные ливреи воздушного судна в 3D-модель, после чего самолет взлетает в виртуальном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. В числе экспонатов — и мультимедийная инсталляция, демонстрирующая технологию управления архитектурной подсветкой нового терминала в аэропорту Геленджика.
Ключевые достижения в строительстве и городском хозяйстве представлены в рамках экспозиции «Строим будущее» Минстроя.
Отдельное внимание министерство уделило развитию туристической инфраструктуры. В интерактивном зале корпорации «Туризм.РФ» гости могут узнать о туркомплексах, которые находятся в разных регионах.
На открытие выставки приехали дети из ДНР. Для юных посетителей Минстрой организовал отдельную экскурсию. Уточним, что часть экспозиции посвящена восстановлению новых территорий.
Международная выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Ее посещение бесплатное. На площадке выставки собраны главные достижения всех регионов России. На протяжении всего периода работы форума гостей ждет насыщенная программа, включающая в себя деловые и культурные мероприятия, а также развлечения и образовательные треки.