В рамках выставки «Россия» работают экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

Гости экспозиции «Россия в движении» также своими глазами могут увидеть, на каких тренажерах тренируются водители, машинисты и капитаны кораблей. В павильоне представлено и оборудование, способное превратить нарисованные ливреи воздушного судна в 3D-модель, после чего самолет взлетает в виртуальном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. В числе экспонатов — и мультимедийная инсталляция, демонстрирующая технологию управления архитектурной подсветкой нового терминала в аэропорту Геленджика.