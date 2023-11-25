В Белгородской области за неделю восстановили 175 жилых домов

По данным губернатора, в регионе за неделю восстановили 175 жилых домов. Это объекты, которые пострадали во время обстрелов со стороны ВСУ. В Шебекинском горокруге в надлежащее состояние привели 143 здания, в Белгородском районе — 22, в Валуйском горокруге и Краснояружском районе — по три и четыре дома в Грайворонском горокруге.