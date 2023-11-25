Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Белгородской области за неделю восстановили 175 жилых домов

В Белгородской области за неделю восстановили 175 жилых домов

25 ноября 2023, 06:57
Фото: 1MI
Речь идёт об объектах, которые получили повреждения после обстрелов ВСУ. Подробнее сообщили глава региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, в регионе за неделю восстановили 175 жилых домов. Это объекты, которые пострадали во время обстрелов со стороны ВСУ. В Шебекинском горокруге в надлежащее состояние привели 143 здания, в Белгородском районе — 22, в Валуйском горокруге и Краснояружском районе — по три и четыре дома в Грайворонском горокруге.

Ранее стало известно, что только в результате обстрелов в Шебекино и Новой Таволжанке пострадало 4443 объекта. Однако уже удалось восстановить 3763 здания благодаря работе 64 подрядных организаций.

Губернатор обратил внимание на проблему, которая возникла по адресу ул. Железнодорожная, 2 в Шебекино. Завершить работы до конца этого года по объективным причинам не смогут, и поэтому пришлось пересмотреть сроки. Но уже 21 ноября на строительную площадку доставили все необходимые материалы для рабочих.

В настоящее начали утеплять кровлю в здании на улице Московской, 9 в Шебекино. Кроме того, строителям предстоит осуществить заливку армопояса и доставить все необходимые материалы для скатной крыши.

Пожар в кирпичном доме под Белгородом забрал жизнь 49-летнего мужчины
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал о судьбе домов и земли в белгородских сёлах зоны ЧСГладков заявил, что основная часть уехавших белгородцев вернулась домой«Сколько это будет продолжаться»: Белгородцы пожаловались на скопление мусора у дома
#Белгородская область#Шебекино#Регион#Белгород#Кристина Семенчук#Материалы#Повреждения#ВСУ#Жилые дома#Глава региона
Подпишитесь
Впервые за много месяцев Белгородскую область не обстреляли за сутки
Сегодня, 06:37
Интриги, расследования, шутки про козла: как прошла пресс-конференция с Гладковым
Вчера, 11:45
Пока не просили отказаться: как дела с абортами в белгородских частных клиниках?
Вчера, 13:09
Стало известно, когда в Белгороде могут открыть ёлочные базары
Вчера, 14:15
Хотя бы помечтать: согласитесь отдать прожиточный минимум за 50 гр икры в Белгороде?
Вчера, 13:04
Кадыров заявил о новых попытках диверсантов атаковать Белгородскую область
Вчера, 14:39