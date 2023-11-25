В Белгородской области за неделю восстановили 175 жилых домов

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
По данным губернатора, в регионе за неделю восстановили 175 жилых домов. Это объекты, которые пострадали во время обстрелов со стороны ВСУ. В Шебекинском горокруге в надлежащее состояние привели 143 здания, в Белгородском районе — 22, в Валуйском горокруге и Краснояружском районе — по три и четыре дома в Грайворонском горокруге.
Ранее стало известно, что только в результате обстрелов в Шебекино и Новой Таволжанке пострадало 4443 объекта. Однако уже удалось восстановить 3763 здания благодаря работе 64 подрядных организаций.
Губернатор обратил внимание на проблему, которая возникла по адресу ул. Железнодорожная, 2 в Шебекино. Завершить работы до конца этого года по объективным причинам не смогут, и поэтому пришлось пересмотреть сроки. Но уже 21 ноября на строительную площадку доставили все необходимые материалы для рабочих.
В настоящее начали утеплять кровлю в здании на улице Московской, 9 в Шебекино. Кроме того, строителям предстоит осуществить заливку армопояса и доставить все необходимые материалы для скатной крыши.