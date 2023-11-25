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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

В Белгородской области цены на творог и сметану стали одними из самых низких в стране

В Белгородской области цены на творог и сметану стали одними из самых низких в стране

25 ноября 2023, 14:05
Фото: 1MI
Информацию о состоянии рынков АПК предоставил «Центр Агроаналитики». По их данным, в Белгородской области цены на творог и сметану одни из самых низких в стране.

Эксперты ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России составили рейтинг субъектов страны с самыми низкими потребительскими ценами на сметану и творог.

Самую дешёвую сметану можно найти в Республике Татарстан. Цена за один килограмм этого продукта составляет всего 199 рублей. На втором месте по доступности сметаны находится Калининградская область, где она продаётся по 213,8 рублей за кг. Замыкает тройку лидеров Белгородская область с ценой в 220 рублей за кг. В пятёрку регионов с самыми низкими ценами на сметану также входят Удмуртия и Мордовия, где она реализуется по 225,5 и 235,3 рублей за кг соответственно.

Фото: ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России

Самый дешёвый творог можно найти в Удмуртии — его цена составляет 301,5 рубля за кг. Белгородская область занимает второе место по доступности этого продукта с ценой 322,4 рубля за кг. Кировская область замыкает тройку лидеров с ценой 327,5 рубля за кг. В пятёрке регионов с самым доступным творогом также Ингушетия и Чувашия, где его можно приобрести соответственно по ценам 328,4 и 329,7 рублей за кг.

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#Белгородская область#Творог#Белгород#Кристина Семенчук#Сметана
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