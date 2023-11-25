В Белгородской области цены на творог и сметану стали одними из самых низких в стране

Самую дешёвую сметану можно найти в Республике Татарстан. Цена за один килограмм этого продукта составляет всего 199 рублей. На втором месте по доступности сметаны находится Калининградская область, где она продаётся по 213,8 рублей за кг. Замыкает тройку лидеров Белгородская область с ценой в 220 рублей за кг. В пятёрку регионов с самыми низкими ценами на сметану также входят Удмуртия и Мордовия, где она реализуется по 225,5 и 235,3 рублей за кг соответственно.