С конференцией Гладкова и сильным снегопадом, но без йогуртов «Эфко»: итоги недели

Чем занимаются «инопредприниматели» в Белгородской области? Например, канадцы ставят опыты над свиньями, немец получает доход от выпечки в Белгородском районе, а эквадорцы просто стремительно разоряются на бизнесе по продаже «волшебных роз». В это же время фирма «Белгородсолод», «голова» которой находится во Франции, за прошлый год заработала 5 млрд рублей, а совокупная выручка украинских предпринимателей за тот же год составила 45,7 миллиардов.