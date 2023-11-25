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Вячеслав Гладков

С конференцией Гладкова и сильным снегопадом, но без йогуртов «Эфко»: итоги недели

25 ноября 2023, 07:21
Фото: Bel.ru
Вячеслав Гладков
Предприниматели из каких стран ведут бизнес в Белгородской области, за что разыскивают экс-главу белгородского Фонда ЖКХ, для чего «крузаки» в автопарке Гладкова, почему йогурты от «Эфко» пропадут с прилавков, а также о последствиях снегопада в регионе — в итогах недели от Бел.Ру.

Большие пробки из-за снега

Неделя в регионе началась с мощного снегопада, который не только ограничил движение по дорогам региона, но и создал множество аварийных ситуаций. В Белгороде образовались сильные пробки в 10 баллов — большинство дорог на электронных картах были помечены оранжевым и красным. Заторы охватили практически все пути:

  • в центре Белгорода
  • на улице Сумской
  • на улице Красноармейской
  • в Северном
  • на улице Корочанской
  • на улице Волчанской
  • на улице Щорса
  • на проспекте Ватутина
  • на улице Губкина
  • местами — на проспекте Богдана Хмельницкого

Убирать последствия снегопада выехали сотни спецмашин и больше тысячи сотрудников коммунальных служб региона.

Город в красной зоне: где в Белгороде самые большие пробки из-за снега?
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Экс-главу Фонда ЖКХ обвиняют в крупной взятке

Во вторник стало известно, что Леонида Белоковаленко заочно арестовали. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, сообщил «Коммерсант-Черноземье».

По данным базы МВД, экс-глава белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа находится в розыске, этой осенью его объявили в межгосударственный розыск — обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по ч.6 ст. 290 УК РФ. Уголовное дело ведёт Главное следственное управление СК России.

Как только Белоковаленко задержат, его заключат под стражу на два месяца.

Экс-главу белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа Леонида Белоковаленко заочно арестовали
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«Болезненное» решение «Эфко»

Компания «Эфко» сообщила о том, что закрывает производство йогуртов в Белгородской области. По заявлению на сайте организации, собственное молочное производство они продали ещё два года назад, но тогда йогуртное направление оставили. Сейчас и его закроют, решение принял единогласно совет директоров.

Продукцию «Эфко» производили в Алексеевке: там выпускали молочные йогурты под брендами «Слобода», Liberty, Epos, а также растительный йогурт Hi!

Вместо молочных йогуртов мощности переориентируют под растительные альтернативы, а вместо белгородских полок — продукция отправится на экспорт. Переработку масличных культур и работу с растительными жирами и белками продолжат, следует из заявления компании.

«Эфко» приняло «болезненное» решение по производству йогуртов
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«Инопришеленцы» по-белгородски

Бел.Ру представило крупный спецпроект об иностранных предпринимателях, которые успешно (и не очень) ведут бизнес в Белгородской области.

В регионе зарегистрировано более 300 компаний с совладельцами из-за рубежа: Великобритании и Армении, Израиля и Латвии, Таджикистана и Канады, Беларуси и Ирана. Большая часть фирм — около 200 — полностью или частично принадлежит украинцам.

Чем занимаются «инопредприниматели» в Белгородской области? Например, канадцы ставят опыты над свиньями, немец получает доход от выпечки в Белгородском районе, а эквадорцы просто стремительно разоряются на бизнесе по продаже «волшебных роз». В это же время фирма «Белгородсолод», «голова» которой находится во Франции, за прошлый год заработала 5 млрд рублей, а совокупная выручка украинских предпринимателей за тот же год составила 45,7 миллиардов.

И всё это — только вершина «инопредпринимательского» айсберга. Подробности можно узнать по ссылке.

«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют иностранные граждане
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Три Land Cruiser в госсобственности

23 ноября губернатор Вячеслав Гладков провёл большую пресс-конференцию, где ответил на вопросы белгородских журналистов. Среди них обсуждаемых тем было появление трёх машин Land Cruiser в автопарке главы региона. Согласно недавнему расследованию, дарителями были два бизнесмена — Сергей Юркин и Юрий Кривошея.

Отвечая на вопрос журналиста, губернатор отметил, что лично с предпринимателями не знаком:

«Рад, что правоохранительные органы у нас работают хорошо. Очень спокоен. Ситуация простая: никаких незаконных действий по нахождению в автопарке этих автомобилей нет. Они являются госсобственностью».

Гладков также отметил, что решение президента о том, какие авто могут приобретать органы государственной и муниципальной власти, белгородское правительство будет выполнять.

Кроме того, на пресс-конференции губернатор рассказал о том, почему трассу «Олимпия» в Белгороде построят на меловой горе, какие ситуации у него вызывают эмоциональные вспышки, как отпразднуют юбилей области в 2024 году, сколько уехавших белгородцев вернулись домой и многое другое. О том, как прошла встреча с журналистами, — репортаж журналиста Бел.Ру.

Интриги, расследования, шутки про козла: как прошла пресс-конференция с Гладковым
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#Белгородская область#Леонид белоковаленко#Эфко#Снегопад#Итоги недели#Пробки#Фонд жкх#Белгород#Вячеслав Гладков#Екатерина Никулина#Иностранные предприниматели#Йогурты
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