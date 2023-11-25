С конференцией Гладкова и сильным снегопадом, но без йогуртов «Эфко»: итоги недели

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Неделя в регионе началась с мощного снегопада, который не только ограничил движение по дорогам региона, но и создал множество аварийных ситуаций. В Белгороде образовались сильные пробки в 10 баллов — большинство дорог на электронных картах были помечены оранжевым и красным. Заторы охватили практически все пути:
Убирать последствия снегопада выехали сотни спецмашин и больше тысячи сотрудников коммунальных служб региона.
Во вторник стало известно, что Леонида Белоковаленко заочно арестовали. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, сообщил «Коммерсант-Черноземье».
По данным базы МВД, экс-глава белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа находится в розыске, этой осенью его объявили в межгосударственный розыск — обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по ч.6 ст. 290 УК РФ. Уголовное дело ведёт Главное следственное управление СК России.
Как только Белоковаленко задержат, его заключат под стражу на два месяца.
Компания «Эфко» сообщила о том, что закрывает производство йогуртов в Белгородской области. По заявлению на сайте организации, собственное молочное производство они продали ещё два года назад, но тогда йогуртное направление оставили. Сейчас и его закроют, решение принял единогласно совет директоров.
Продукцию «Эфко» производили в Алексеевке: там выпускали молочные йогурты под брендами «Слобода», Liberty, Epos, а также растительный йогурт Hi!
Вместо молочных йогуртов мощности переориентируют под растительные альтернативы, а вместо белгородских полок — продукция отправится на экспорт. Переработку масличных культур и работу с растительными жирами и белками продолжат, следует из заявления компании.
Бел.Ру представило крупный спецпроект об иностранных предпринимателях, которые успешно (и не очень) ведут бизнес в Белгородской области.
В регионе зарегистрировано более 300 компаний с совладельцами из-за рубежа: Великобритании и Армении, Израиля и Латвии, Таджикистана и Канады, Беларуси и Ирана. Большая часть фирм — около 200 — полностью или частично принадлежит украинцам.
Чем занимаются «инопредприниматели» в Белгородской области? Например, канадцы ставят опыты над свиньями, немец получает доход от выпечки в Белгородском районе, а эквадорцы просто стремительно разоряются на бизнесе по продаже «волшебных роз». В это же время фирма «Белгородсолод», «голова» которой находится во Франции, за прошлый год заработала 5 млрд рублей, а совокупная выручка украинских предпринимателей за тот же год составила 45,7 миллиардов.
И всё это — только вершина «инопредпринимательского» айсберга. Подробности можно узнать по ссылке.
23 ноября губернатор Вячеслав Гладков провёл большую пресс-конференцию, где ответил на вопросы белгородских журналистов. Среди них обсуждаемых тем было появление трёх машин Land Cruiser в автопарке главы региона. Согласно недавнему расследованию, дарителями были два бизнесмена — Сергей Юркин и Юрий Кривошея.
Отвечая на вопрос журналиста, губернатор отметил, что лично с предпринимателями не знаком:
«Рад, что правоохранительные органы у нас работают хорошо. Очень спокоен. Ситуация простая: никаких незаконных действий по нахождению в автопарке этих автомобилей нет. Они являются госсобственностью».
Гладков также отметил, что решение президента о том, какие авто могут приобретать органы государственной и муниципальной власти, белгородское правительство будет выполнять.
Кроме того, на пресс-конференции губернатор рассказал о том, почему трассу «Олимпия» в Белгороде построят на меловой горе, какие ситуации у него вызывают эмоциональные вспышки, как отпразднуют юбилей области в 2024 году, сколько уехавших белгородцев вернулись домой и многое другое. О том, как прошла встреча с журналистами, — репортаж журналиста Бел.Ру.