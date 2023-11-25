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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

На ярмарке в Белгороде продают дорогую свинину и огурцы

На ярмарке в Белгороде продают дорогую свинину и огурцы

25 ноября 2023, 09:57
Фото: 1MI
Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что к следующей ярмарке на эту ситуацию власти постараются повлиять.

В Белгороде прошла ярмарка. Краткие итоги подвёл глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что многие приезжают на ярмарку ради покупки яиц. И если раньше была одна машина, то сейчас уже четыре.

У нас на ярмарке самая низкая цена на яйцо, которая вообще есть в ЦФО. Продукция востребована, и мы постараемся, договорившись с производителями, ещё увеличить количество машин, но тоже понимаем: больше будет машин, очередь от этого не уменьшится. Главное всё же, с моей точки зрения, это цена.
Вячеслав Гладков

Что касается стоимости продукции:

  • картофель — от 16 рублей за 1 кг;
  • лук, капуста, морковь, свёкла — от 25 рублей;
  • куриное яйцо — от 64 рублей;
  • сахар — от 60 рублей.
  • тушка курицы — 180 рублей за 1 кг;
  • живая рыба — от 100 рублей;
  • подсолнечное масло — 105 рублей за литр;
  • яблоки — от 30 рублей за 1 кг.
Достаточно высокой мне кажется цена на некоторую овощную продукцию, в первую очередь, на огурцы. Также у наших производителей дорогое мясо, в частности свинина. Наша задача — к следующей ярмарке повлиять на эту ситуацию.
Вячеслав Гладков

Всего на ярмарке продукцию представили порядка 150 областных товаропроизводителей. За день они реализовали 20 тонн сахара, 14 тонн овощей, более 7 тонн мясной и более 4 тонн молочной продукции, около 90 тысяч куриных яиц, а также практически 2 тонны рыбной продукции, включая живую рыбу.

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#Свинина#Сахар#Ярмарка#Новости Белгорода#Подсолнечное масло#Белгород#Кристина Семенчук
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