На ярмарке в Белгороде продают дорогую свинину и огурцы

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Белгороде прошла ярмарка. Краткие итоги подвёл глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что многие приезжают на ярмарку ради покупки яиц. И если раньше была одна машина, то сейчас уже четыре.
У нас на ярмарке самая низкая цена на яйцо, которая вообще есть в ЦФО. Продукция востребована, и мы постараемся, договорившись с производителями, ещё увеличить количество машин, но тоже понимаем: больше будет машин, очередь от этого не уменьшится. Главное всё же, с моей точки зрения, это цена.
Вячеслав Гладков
Что касается стоимости продукции:
Достаточно высокой мне кажется цена на некоторую овощную продукцию, в первую очередь, на огурцы. Также у наших производителей дорогое мясо, в частности свинина. Наша задача — к следующей ярмарке повлиять на эту ситуацию.
Вячеслав Гладков
Всего на ярмарке продукцию представили порядка 150 областных товаропроизводителей. За день они реализовали 20 тонн сахара, 14 тонн овощей, более 7 тонн мясной и более 4 тонн молочной продукции, около 90 тысяч куриных яиц, а также практически 2 тонны рыбной продукции, включая живую рыбу.