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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Мокрый снег и сильный ветер накроют Белгородскую область

Мокрый снег и сильный ветер накроют Белгородскую область

25 ноября 2023, 12:02
Фото: 1MI
Жителей региона предупреждают о сильных осадках в ночь на 26 ноября. Местами прогнозируется метель. Белгородцы получили рассылку от РСЧС.

Спасатели предупреждают, что в ночь на 26 ноября в Белгородской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможна метель. Осадки в виде сильного, мокрого снега и дождя прогнозируются и днём. На дорогах гололедица. Порывы ветра местами могут достигать 15-20 м/с.

Сильные осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются и в Белгороде. Порывы ветра прогнозируются до 17 м/с. Днём воздух прогреется до 6 градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до 2 градусов мороза.

Спасатели рекомендуют белгородцам ставить автомобили вдали от деревьев и каких-либо конструкций.

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#Белгородская область#Безопасность#Снег#Белгород#Кристина Семенчук#Осадки#Мокрый снег#РСЧС
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