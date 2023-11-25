Мокрый снег и сильный ветер накроют Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Спасатели предупреждают, что в ночь на 26 ноября в Белгородской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможна метель. Осадки в виде сильного, мокрого снега и дождя прогнозируются и днём. На дорогах гололедица. Порывы ветра местами могут достигать 15-20 м/с.
Сильные осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются и в Белгороде. Порывы ветра прогнозируются до 17 м/с. Днём воздух прогреется до 6 градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до 2 градусов мороза.
Спасатели рекомендуют белгородцам ставить автомобили вдали от деревьев и каких-либо конструкций.