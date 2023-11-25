Мокрый снег и сильный ветер накроют Белгородскую область

Спасатели предупреждают, что в ночь на 26 ноября в Белгородской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможна метель. Осадки в виде сильного, мокрого снега и дождя прогнозируются и днём. На дорогах гололедица. Порывы ветра местами могут достигать 15-20 м/с.