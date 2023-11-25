Городские власти озвучили дату открытия ёлочных базаров в Белгороде

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
По словам градоначальника, ёлочные базары в Белгороде откроются 16 декабря. Мэр добавил, что их места размещения традиционные. Однако более подробную информацию с конкретными локациями городские власти опубликуют позже.
Работать ёлочные базары областного центра будут до 31 декабря.
Стоит отметить, что в 2022 году ёлочные базары открыли во всех муниципалитетах Белгородской области с 15 декабря. Они работали по 31 декабря включительно. Всего в областном центре функционировали 35 торговых точек. В продаже были ели из Брянской, Орловской и Свердловской областей.
На сегодняшний день город уже готовится к Новому году: на Соборной площади устанавливают ёлку и ледовый каток, а в парке Победы начали монтировать световой арт-объект «Эрмитаж».