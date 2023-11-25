Городские власти озвучили дату открытия ёлочных базаров в Белгороде

Стоит отметить, что в 2022 году ёлочные базары открыли во всех муниципалитетах Белгородской области с 15 декабря. Они работали по 31 декабря включительно. Всего в областном центре функционировали 35 торговых точек. В продаже были ели из Брянской, Орловской и Свердловской областей.