Без обстрелов и с ёлочными базарами: как прошла суббота в Белгородской области

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, за последние сутки Белгородская область не подвергалась атакам со стороны ВСУ. Такая информация не поступала в течение многих месяцев. Но стоит отметить, что с 23 на 24 ноября было зафиксировано 26 прилётов со стороны Украины. Под обстрелом оказались пять муниципалитетов региона. Противник вёл огонь из артиллерии и миномётов, также были замечены прилёты беспилотных летательных аппаратов.