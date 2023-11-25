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Без обстрелов и с ёлочными базарами: как прошла суббота в Белгородской области

Без обстрелов и с ёлочными базарами: как прошла суббота в Белгородской области

25 ноября 2023, 16:00
Фото: 1MI
В субботу, 25 ноября, жители региона обсуждали отсутствие обстрелов со стороны ВСУ, открытие ёлочных базаров, а также дорогую свинину и огурцы на ярмарке в областном центре. Подробнее – в итогах дня Бел.Ру.

Затишье

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, за последние сутки Белгородская область не подвергалась атакам со стороны ВСУ. Такая информация не поступала в течение многих месяцев. Но стоит отметить, что с 23 на 24 ноября было зафиксировано 26 прилётов со стороны Украины. Под обстрелом оказались пять муниципалитетов региона. Противник вёл огонь из артиллерии и миномётов, также были замечены прилёты беспилотных летательных аппаратов.

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Базарам быть

Ёлочные базары в Белгороде откроются 16 декабря. Мэр областного центра Валентин Демидов объявил, что места их размещения будут традиционными. Дополнительная информация с конкретными локациями будет опубликована в ближайшее время. Работа ёлочных базаров будет продолжаться до 31 декабря.

В прошлом году ёлочные базары открылись во всех муниципалитетах Белгородской области 15 декабря. Они функционировали до 31 декабря включительно. В продаже были представлены ели из Брянской, Орловской и Свердловской областей.

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Дорогая свинина и огурцы

В Белгороде состоялась традиционная ярмарка. Краткие итоги подвёл губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил растущую популярность ярмарки, особенно в контексте покупки яиц. Если ранее на ярмарку приезжало всего одно авто с данной продукцией, то в этот раз их было уже четыре.

А вот цена на некоторую овощную продукцию, прежде всего огурцы, удивила главу региона. Он назвал её достаточно высокой. Также по довольно высокой цене местные производители реализовывали свинину. Перед следующим проведением ярмарки областные власти решат данные вопросы.

На ярмарке в Белгороде продают дорогую свинину и огурцы
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#Белгородская область#Свинина#Мэр#Ярмарка#Огурцы#Белгород#Кристина Семенчук#ВСУ#Ёлочные базары
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