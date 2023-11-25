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Белгородцы впервые получили почётный знак «Отцовская слава»

Белгородцы впервые получили почётный знак «Отцовская слава»

25 ноября 2023, 11:42
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Также почётным знаком наградили лучших мам области. Подробнее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В регионе наградили более 30 лучших родителей. Они получили почётные знаки «Материнская слава» и «Отцовская слава». Всего, как отметил глава региона, в области проживает порядка 18 тысяч многодетных семей, которые воспитывают более 58 тысяч детей.

Вручать региональные награды многодетным мамам — наша добрая традиция на протяжении многих лет. А вот «Отцовская слава» была утверждена нами с этого года и полагается этот почётный знак многодетным отцам, которые самостоятельно воспитывают своих детей. Таких достойных мужчин в нашем регионе немало, поэтому считаю, что это вполне заслуженное и справедливое решение.
Вячеслав Гладков

Глава региона напомнил, что в текущем году на поддержку семей с детьми в Белгородской области выделили около 4 млрд рублей.

Напомним, ранее список многодетных матерей согласовали депутаты Белгородской облдумы. Всего планировали поощрить 159 белгородок. Также депутаты согласовали список многодетных одиноких отцов региона. Награду должны были получить три человека.

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#Белгородская область#Многодетные семьи#Материнская слава#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Отцовская слава
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