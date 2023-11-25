Белгородцы впервые получили почётный знак «Отцовская слава»

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В регионе наградили более 30 лучших родителей. Они получили почётные знаки «Материнская слава» и «Отцовская слава». Всего, как отметил глава региона, в области проживает порядка 18 тысяч многодетных семей, которые воспитывают более 58 тысяч детей.
Вручать региональные награды многодетным мамам — наша добрая традиция на протяжении многих лет. А вот «Отцовская слава» была утверждена нами с этого года и полагается этот почётный знак многодетным отцам, которые самостоятельно воспитывают своих детей. Таких достойных мужчин в нашем регионе немало, поэтому считаю, что это вполне заслуженное и справедливое решение.
Вячеслав Гладков
Глава региона напомнил, что в текущем году на поддержку семей с детьми в Белгородской области выделили около 4 млрд рублей.
Напомним, ранее список многодетных матерей согласовали депутаты Белгородской облдумы. Всего планировали поощрить 159 белгородок. Также депутаты согласовали список многодетных одиноких отцов региона. Награду должны были получить три человека.