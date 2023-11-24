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Published Сегодня, 16:48

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В центре Белгорода начали убирать парк аттракционов

В центре Белгорода начали убирать парк аттракционов

24 ноября 2023, 16:48
Фото: Александр Каракулов / Фонарь
Об этом рассказал владелец «Лунопарка» Александр Каракулов. Предприниматель планирует обратиться в прокуратуру.

Из Центрального парка Белгорода вывозят оборудование «Лунопарка». Действия рабочих владелец парка аттракционов считает незаконными. Бизнесмен планирует обратиться в прокуратуру.

Как рассказал Александр Каракулов «Фонарю», ранее Арбитражный суд вынес решение об отказе в демонтаже имущества компании.

Напомним, что 1 августа компанию «Геопарк» Александра Каракулова признали банкротом. Ранее стало известно, что компания «Геопарк» обратилась в суд с требованием взыскать с мэрии областного центра 54,8 млн рублей необоснованного обогащения. Речь идёт о договоре аренды от 2011 года. Компании в иске отказали.

Недавно также стало известно, что в Центральном парке Белгороде не будет колеса обозрения по просьбе горожан.

Колеса обозрения в Центральном парке Белгорода не будет по просьбе горожан
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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Парк аттракционов
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