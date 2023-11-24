В центре Белгорода начали убирать парк аттракционов

Напомним, что 1 августа компанию «Геопарк» Александра Каракулова признали банкротом. Ранее стало известно, что компания «Геопарк» обратилась в суд с требованием взыскать с мэрии областного центра 54,8 млн рублей необоснованного обогащения. Речь идёт о договоре аренды от 2011 года. Компании в иске отказали.