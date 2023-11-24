В центре Белгорода начали убирать парк аттракционов

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Из Центрального парка Белгорода вывозят оборудование «Лунопарка». Действия рабочих владелец парка аттракционов считает незаконными. Бизнесмен планирует обратиться в прокуратуру.
Как рассказал Александр Каракулов «Фонарю», ранее Арбитражный суд вынес решение об отказе в демонтаже имущества компании.
Напомним, что 1 августа компанию «Геопарк» Александра Каракулова признали банкротом. Ранее стало известно, что компания «Геопарк» обратилась в суд с требованием взыскать с мэрии областного центра 54,8 млн рублей необоснованного обогащения. Речь идёт о договоре аренды от 2011 года. Компании в иске отказали.
Недавно также стало известно, что в Центральном парке Белгороде не будет колеса обозрения по просьбе горожан.