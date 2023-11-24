В ближайшие три года бюджет Белгородской области будет дефицитным

В 2024 году дефицит бюджета региона запланирован в объёме 17,2 млрд рублей. С отрицательными значениями он прогнозно будет в 2025 и 2026 году. Об этом рассказала врио министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова.

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