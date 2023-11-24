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В ближайшие три года бюджет Белгородской области будет дефицитным

В ближайшие три года бюджет Белгородской области будет дефицитным

24 ноября 2023, 10:09
Фото: 1MI
В 2024 году дефицит бюджета региона запланирован в объёме 17,2 млрд рублей. С отрицательными значениями он прогнозно будет в 2025 и 2026 году. Об этом рассказала врио министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова.
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Налоги

В ходе заседания облдумы Шаролапова представила проект закона Белгородской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». По её словам, он сформирован в базовых сценарных условиях прогноза социально-экономического развития Белгородской области на аналогичный период.

Параметры проекта областного бюджета сформированы с учётом объёма федеральных средств, распределённых к первому чтению. В 2024 году дефицит бюджета региона запланирован в объёме 17,2 млрд рублей, доходы в сумме 124,5 млрд рублей, а расходы — 141,7 млрд рублей.

В основном налоговые и неналоговые доходы обеспечат за счёт налога на прибыль организаций (53,5 млрд рублей), налога на доходы физлиц (25,3 млрд рублей), акцизов (10,4 млрд рублей) и налога на имущество организаций (8,6 млрд рублей).

Шаролапова отметила, что бюджет в трёхлетнем периоде прогнозируется дефицитным. Основными источниками покрытия будут являться коммерческие заимствования, общий прогнозный объём которых в 2024 году составит чуть более 12 млрд рублей.

При этом предельный объём госдолга на конец 2024 года находится на безопасном уровне и в пределах норм, установленных бюджетным кодексом РФ и соглашением о реструктуризации бюджетных кредитов, заключённых с Минфином России.
Наталья Шаролапова
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#Белгородская область#Налоги#Дефицит#Бюджет#Финансы#Белгород#Кристина Семенчук
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