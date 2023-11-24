В Белгороде выявили более 200 нарушений при уборке снега

Также мэр Белгорода сообщил, что сегодня, 24 ноября, в уборке снега было задействовано порядка 300 рабочих и 61 единица техники БГБ. Во дворах работали свыше 500 сотрудников УК. На выходных в городе продолжат убирать снег и обрабатывать дороги.