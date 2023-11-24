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В Белгороде выявили более 200 нарушений при уборке снега

В Белгороде выявили более 200 нарушений при уборке снега

24 ноября 2023, 17:40
Фото: 1MI
27 управляющих компаний получили предписания за некачественную расчистку территорий. Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

По словам Валентина Демидова, более 200 нарушений было зафиксировано в Белгороде при уборке снега. 27 управляющих компаний получили предписания.

Фиксируем несоблюдение графиков расчистки в ряде дворовых территорий, на тротуарах. Выдаём предписания. Будем ужесточать контроль. Сегодня об этом говорили с УК. В целом работа в удовлетворительном состоянии. Стараемся оперативно реагироваь на все жалобы.
прокомментировал Валентин Демидов во время прямого эфира

Также мэр Белгорода сообщил, что сегодня, 24 ноября, в уборке снега было задействовано порядка 300 рабочих и 61 единица техники БГБ. Во дворах работали свыше 500 сотрудников УК. На выходных в городе продолжат убирать снег и обрабатывать дороги.

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#Город#Новости Белгорода#Уборка снега#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
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