В Белгороде выявили более 200 нарушений при уборке снега

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
По словам Валентина Демидова, более 200 нарушений было зафиксировано в Белгороде при уборке снега. 27 управляющих компаний получили предписания.
Фиксируем несоблюдение графиков расчистки в ряде дворовых территорий, на тротуарах. Выдаём предписания. Будем ужесточать контроль. Сегодня об этом говорили с УК. В целом работа в удовлетворительном состоянии. Стараемся оперативно реагироваь на все жалобы.
прокомментировал Валентин Демидов во время прямого эфира
Также мэр Белгорода сообщил, что сегодня, 24 ноября, в уборке снега было задействовано порядка 300 рабочих и 61 единица техники БГБ. Во дворах работали свыше 500 сотрудников УК. На выходных в городе продолжат убирать снег и обрабатывать дороги.