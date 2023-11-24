Тёплые вещи, сети и письма: белгородским военным привезли в ЛНР и ДНР нужные вещи

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Сегодня, 24 ноября, стало известно о возвращении сотрудников управления общественной безопасности из новых регионов России. Белгородцы встречались с бойцами, которые в настоящий момент находятся в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Белгородским военнослужащим привезли тёплые вещи, строительные материалы, маскировочные сети, спальные мешки, а также письма и посылки от близких людей.
Вскоре сотрудники управления общественной безопасности отправятся в новую поездку.
Напомним, что в этом же месяце бойцы ПВО получили бытовки и передвижные бани. Белгородцы передали их с «огромными словами благодарности за службу».