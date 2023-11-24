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Белгородцам передали гуманитарную помощь в зону СВО

Тёплые вещи, сети и письма: белгородским военным привезли в ЛНР и ДНР нужные вещи

24 ноября 2023, 07:43
Фото: Midjourney

Белгородцам передали гуманитарную помощь в зону СВО

Необходимые для белгородских военнослужащих вещи привезли сотрудники управления общественной безопасности региона. Белгородцы в настоящий момент проходят службу в новых регионах России. О том, что привезли бойцам, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Сегодня, 24 ноября, стало известно о возвращении сотрудников управления общественной безопасности из новых регионов России. Белгородцы встречались с бойцами, которые в настоящий момент находятся в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Белгородским военнослужащим привезли тёплые вещи, строительные материалы, маскировочные сети, спальные мешки, а также письма и посылки от близких людей.

Вскоре сотрудники управления общественной безопасности отправятся в новую поездку.

Напомним, что в этом же месяце бойцы ПВО получили бытовки и передвижные бани. Белгородцы передали их с «огромными словами благодарности за службу».

С благодарностью от белгородцев: бойцам ПВО передали передвижные бани
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#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Военнослужащие#Белгород#Вячеслав Гладков#Вещи#СВО#Александра Склярова
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