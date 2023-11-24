Тёплые вещи, сети и письма: белгородским военным привезли в ЛНР и ДНР нужные вещи

Сегодня, 24 ноября, стало известно о возвращении сотрудников управления общественной безопасности из новых регионов России. Белгородцы встречались с бойцами, которые в настоящий момент находятся в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях.