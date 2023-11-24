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Published Сегодня, 09:15

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Новорождённый

Тройняшки родились в двух белгородских семьях

24 ноября 2023, 09:15
Фото: 1MI
Новорождённый

Белгород вышел в лидеры по рождённым двойням

126 семей пополнились двойняшками, ещё две — тройнями. О том, в каких районах Белгородской области чаще регистрировали детей, сообщила глава ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

За 11 месяцев 2023 года в Белгородской области родились 126 пар двойняшек. У двух семей в этом году появились на свет тройни.

Чаще всего двойняшек регистрировали в ЗАГСах Белгорода, Старооскольского, Губкинского и Яковлевского округов, а также Белгородского и Чернянского районов.

Тройни родились у семей из Белгорода и Старооскольского округа.

Напомним, по состоянию на 12 октября этого года в регионе родились 228 двойняшек: из них 116 девочек и 112 мальчиков. Также за год в многодетных семьях родился 1751 ребёнок. Некоторые дети стали 10-ми и 11-ми в семьях. В двух родились 12-й и 15-й малыши.

За год в Белгородской области родились 228 двойняшек
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#Белгородская область#Загс#Белгород#Тройняшки#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова#Двойняшки
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