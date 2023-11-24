Тройняшки родились в двух белгородских семьях

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
За 11 месяцев 2023 года в Белгородской области родились 126 пар двойняшек. У двух семей в этом году появились на свет тройни.
Чаще всего двойняшек регистрировали в ЗАГСах Белгорода, Старооскольского, Губкинского и Яковлевского округов, а также Белгородского и Чернянского районов.
Тройни родились у семей из Белгорода и Старооскольского округа.
Напомним, по состоянию на 12 октября этого года в регионе родились 228 двойняшек: из них 116 девочек и 112 мальчиков. Также за год в многодетных семьях родился 1751 ребёнок. Некоторые дети стали 10-ми и 11-ми в семьях. В двух родились 12-й и 15-й малыши.