Тройняшки родились в двух белгородских семьях

Напомним, по состоянию на 12 октября этого года в регионе родились 228 двойняшек: из них 116 девочек и 112 мальчиков. Также за год в многодетных семьях родился 1751 ребёнок. Некоторые дети стали 10-ми и 11-ми в семьях. В двух родились 12-й и 15-й малыши.