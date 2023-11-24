Стало известно, когда в Белгороде могут открыть ёлочные базары

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Ёлочные базары в этом году откроют продажу уже 17 декабря. Купить ёлку можно будет вплоть до 31 декабря. Точное местоположение базаров пока не известно.
В прошлом году ёлочные базары во всех районах Белгородской области были открыты с 15 по 31 декабря включительно. Всего в Белгороде были открыты 35 торговых точек. Их пополняли елями из Брянской, Орловской и Свердловской областей.
Напомним, что в настоящий момент центр города вовсю готовят к Новому году: на Соборной площади устанавливают ёлку и ледовый каток, а в парке Победы приступили к монтажу светового арт-объекта «Эрмитаж».