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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Ёлочный базар

Стало известно, когда в Белгороде могут открыть ёлочные базары

24 ноября 2023, 14:15
Фото: 1MI
Ёлочный базар

В мэрии назвали дату открытия ёлочных базаров в Белгороде

О том, когда горожане смогут приобрести живую ёлку к Новому году, стало известно журналистам «Аргументов и фактов». В прошлом году в городе с 15 по 31 декабря включительно работали 35 торговых точек. Где в этом году разместят базары, пока не известно.

Ёлочные базары в этом году откроют продажу уже 17 декабря. Купить ёлку можно будет вплоть до 31 декабря. Точное местоположение базаров пока не известно.

В прошлом году ёлочные базары во всех районах Белгородской области были открыты с 15 по 31 декабря включительно. Всего в Белгороде были открыты 35 торговых точек. Их пополняли елями из Брянской, Орловской и Свердловской областей.

Напомним, что в настоящий момент центр города вовсю готовят к Новому году: на Соборной площади устанавливают ёлку и ледовый каток, а в парке Победы приступили к монтажу светового арт-объекта «Эрмитаж».

На каких улицах Белгорода установят новогодние ёлки?
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#Белгородская область#Новый год#Новости Белгорода#Белгород#Ёлочные базары#Ёлки#Новогодние ёлки#Александра Склярова
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