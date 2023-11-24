Стало известно, когда в Белгороде могут открыть ёлочные базары

В мэрии назвали дату открытия ёлочных базаров в Белгороде

О том, когда горожане смогут приобрести живую ёлку к Новому году, стало известно журналистам «Аргументов и фактов». В прошлом году в городе с 15 по 31 декабря включительно работали 35 торговых точек. Где в этом году разместят базары, пока не известно.