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Бронежилет

Штурмовые бронежилеты передали участникам белгородской самообороны и добровольцам

24 ноября 2023, 08:48
Фото: Midjourney
Бронежилет

Бойцам белгородской самообороны передали бронежилеты

Это модифицированная модель «Оберега». Экипировку для белгородцев разработали на тульском заводе, сообщили на сайте Ростеха.
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СВО

Для участников белгородской самообороны поставили модифицированную модель бронежилетов «Оберег». Амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5 — эта пластина выдерживает попадание винтовочных и пулемётных патронов 7,62*54, а также бронебойных 7Н14 и Б32.

Один бронежилет в максимальной комплектации весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты — более 76 кв. дм. Элементы экипировки изготавливаются из влагозащищённой ткани и имеют противоосколочные слои из арамидных материалов.

Напомним, что летом этого года из областного бюджета выделили около 400 млн рублей на закупку амуниции для самообороны. Шлемы и бронежилеты закупали также для бригад скорой помощи и для муниципальной стражи.

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#Белгородская область#Защита#Белгород#Бронежилеты#СВО#Александра Склярова#Амуниция
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