Штурмовые бронежилеты передали участникам белгородской самообороны и добровольцам

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Для участников белгородской самообороны поставили модифицированную модель бронежилетов «Оберег». Амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5 — эта пластина выдерживает попадание винтовочных и пулемётных патронов 7,62*54, а также бронебойных 7Н14 и Б32.
Один бронежилет в максимальной комплектации весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты — более 76 кв. дм. Элементы экипировки изготавливаются из влагозащищённой ткани и имеют противоосколочные слои из арамидных материалов.
Напомним, что летом этого года из областного бюджета выделили около 400 млн рублей на закупку амуниции для самообороны. Шлемы и бронежилеты закупали также для бригад скорой помощи и для муниципальной стражи.