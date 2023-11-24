СГОК организовал спартакиаду для бывших работников

Поддержка пенсионеров — одно из приоритетных направлений социальной политики Стойленского ГОКа. Совет пенсионеров объединяет более трех тысяч человек, для которых комбинат организует экскурсии на предприятие, по святым местам и историческим достопримечательностям, концерты к различным праздничным датам, наиболее нуждающимся оказывают дополнительную финансовую поддержку.