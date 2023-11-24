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СГОК организовал спартакиаду для бывших работников

СГОК организовал спартакиаду для бывших работников

24 ноября 2023, 12:37
Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) по традиции организовал ежегодную спартакиаду для своих ветеранов. Более 50 бывших работников предприятия соревновались в шахматно-шашечном турнире, плавании, спортивно-туристическом квесте, играли в боулинг.

Почетными грамотами и подарочными сертификатами наградили членов трех команд-победителей квеста и лучших шахматистов, шашистов и пловцов.

Завершили спартакиаду среди пенсионеров СГОКа турнир по боулингу и традиционное чаепитие.

«Спорт и позитивное отношение к жизни — залог здоровья и внутренней энергии, что и доказала наша спартакиада: стойленские пенсионеры находятся в отличной форме. Я благодарю всех спортсменов — участников мероприятия, которые подают достойный пример молодому поколению, показывая крепость духа и волю к победе», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

О том, как прошла спартакиада, смотрите на странице СГОКа в ВКонтакте

Поддержка пенсионеров — одно из приоритетных направлений социальной политики Стойленского ГОКа. Совет пенсионеров объединяет более трех тысяч человек, для которых комбинат организует экскурсии на предприятие, по святым местам и историческим достопримечательностям, концерты к различным праздничным датам, наиболее нуждающимся оказывают дополнительную финансовую поддержку.

Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
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