СГОК организовал спартакиаду для бывших работников

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Почетными грамотами и подарочными сертификатами наградили членов трех команд-победителей квеста и лучших шахматистов, шашистов и пловцов.
Завершили спартакиаду среди пенсионеров СГОКа турнир по боулингу и традиционное чаепитие.
«Спорт и позитивное отношение к жизни — залог здоровья и внутренней энергии, что и доказала наша спартакиада: стойленские пенсионеры находятся в отличной форме. Я благодарю всех спортсменов — участников мероприятия, которые подают достойный пример молодому поколению, показывая крепость духа и волю к победе», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.
О том, как прошла спартакиада, смотрите на странице СГОКа в ВКонтакте
Поддержка пенсионеров — одно из приоритетных направлений социальной политики Стойленского ГОКа. Совет пенсионеров объединяет более трех тысяч человек, для которых комбинат организует экскурсии на предприятие, по святым местам и историческим достопримечательностям, концерты к различным праздничным датам, наиболее нуждающимся оказывают дополнительную финансовую поддержку.