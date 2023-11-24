Секрет фирмы: в «Черкизово» отказались отвечать на вопросы о росте цен на мясо птицы

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Месяц назад Федеральная антимонопольная служба планировала провести проверку цен на продукцию нескольких компаний: АО «Приосколье», ПАО «Черкизово» и «ГАП Ресурс». Согласно данным службы, эти три компании занимают доминирующую позицию на рынке мяса птицы.
Антимонопольная служба выслала запросы в компании. Сотрудникам ведомства предстояло проанализировать стоимость производства и обоснованность установленных цен.
Из полученных ответов ФАС следует, что производители решили снизить отпускные цены на тушку бройлера. Подобные письма были направлены компаниями в торговые сети.
Кроме того, в ведомстве напомнили ПАО «Черкизово» и «ГАП Ресурс» о необходимости исполнения предписаний ФАС России, выданных при согласовании ходатайств в сфере контроля за экономической концентрацией. Организациям следует представлять в ФАС обоснование повышения цен на мясо, превышающее 5%.
Журналисты Бел.Ру изучили стоимость куриного мяса в октябре и ноябре в Белгороде, выяснив, что, к примеру, продукция ПАО «Черкизово» за месяц даже немного подорожала. Поэтому мы направили запрос в компанию, попросив рассказать, из чего складывается оптовая и розничная стоимость мяса птицы, по какой причине произошёл рост цен на мясо птицы и насколько в ноябре 2023 года ПАО «Группа Черкизово» изменило оптовую стоимость в сравнении с октябрём.
Однако в компании нам сообщили, что отвечать на данные вопросы не будут.