Секрет фирмы: в «Черкизово» отказались отвечать на вопросы о росте цен на мясо птицы

Журналисты Бел.Ру изучили стоимость куриного мяса в октябре и ноябре в Белгороде, выяснив, что, к примеру, продукция ПАО «Черкизово» за месяц даже немного подорожала. Поэтому мы направили запрос в компанию, попросив рассказать, из чего складывается оптовая и розничная стоимость мяса птицы, по какой причине произошёл рост цен на мясо птицы и насколько в ноябре 2023 года ПАО «Группа Черкизово» изменило оптовую стоимость в сравнении с октябрём.