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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В ПАО «Черкизово» отказались комментировать причину роста цен на мясо птицы

Секрет фирмы: в «Черкизово» отказались отвечать на вопросы о росте цен на мясо птицы

24 ноября 2023, 13:53
Фото: 1MI

В ПАО «Черкизово» отказались комментировать причину роста цен на мясо птицы

В октябре ФАС планировала провести проверку цен на продукцию нескольких компаний по производству мяса птицы. Журналисты Бел.Ру изучили стоимость в динамике и заметили, что, к примеру, продукция ПАО «Черкизово» за месяц даже немного подорожала. Но комментировать ситуацию в компании отказались.

Месяц назад Федеральная антимонопольная служба планировала провести проверку цен на продукцию нескольких компаний: АО «Приосколье», ПАО «Черкизово» и «ГАП Ресурс». Согласно данным службы, эти три компании занимают доминирующую позицию на рынке мяса птицы.

Антимонопольная служба выслала запросы в компании. Сотрудникам ведомства предстояло проанализировать стоимость производства и обоснованность установленных цен.

Из полученных ответов ФАС следует, что производители решили снизить отпускные цены на тушку бройлера. Подобные письма были направлены компаниями в торговые сети.

Кроме того, в ведомстве напомнили ПАО «Черкизово» и «ГАП Ресурс» о необходимости исполнения предписаний ФАС России, выданных при согласовании ходатайств в сфере контроля за экономической концентрацией. Организациям следует представлять в ФАС обоснование повышения цен на мясо, превышающее 5%.

Журналисты Бел.Ру изучили стоимость куриного мяса в октябре и ноябре в Белгороде, выяснив, что, к примеру, продукция ПАО «Черкизово» за месяц даже немного подорожала. Поэтому мы направили запрос в компанию, попросив рассказать, из чего складывается оптовая и розничная стоимость мяса птицы, по какой причине произошёл рост цен на мясо птицы и насколько в ноябре 2023 года ПАО «Группа Черкизово» изменило оптовую стоимость в сравнении с октябрём.

Однако в компании нам сообщили, что отвечать на данные вопросы не будут.

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