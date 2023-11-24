«Сами прогрызли»: на просьбу заменить окно белгородка получила странную реакцию

Местная жительница сообщила, что в августе после эвакуации вернулась домой и обнаружила повреждённое окно. В администрации ей ответили, что обстрелов за это время не было, и окно повредила сама женщина. Уже ноябрь, и менять окно белгородке не собираются — её квартиры нет в списках не ремонт.