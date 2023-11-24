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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Окно

«Сами прогрызли»: на просьбу заменить окно белгородка получила странную реакцию

24 ноября 2023, 11:03
Фото: 1MI
Окно

Жительнице Шебекинского округа не меняют повреждённое при обстреле окно

Жительница Шебекинского округа заявила, что её окно оказалось повреждено при обстреле, однако в администрации ей сообщили, что обстрелов не было и менять его не будут. Видео с жалобой пенсинерки опубликовал Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

Жительница Шебекинского округа жалуется на взаимодействие с сотрудниками администрации, которые якобы отказываются чинить повреждённое при обстреле окно. «Окно вы сами себе повредили», — передала слова сотрудников пенсионерка.

Местная жительница сообщила, что в августе после эвакуации вернулась домой и обнаружила повреждённое окно. В администрации ей ответили, что обстрелов за это время не было, и окно повредила сама женщина. Уже ноябрь, и менять окно белгородке не собираются — её квартиры нет в списках не ремонт.

При этом повреждёнными оказались и окна подъезда: их подрядчики заменили, но окно белгородки менять не стали.

«Как нам зимовать? Приходится пока квартиру снимать в Белгороде. Когда устранят, приедем», — заключила местная жительница.

Шебекинская администрация официально не комментировала публикацию и заявление женщины. Добавим, что в Сети периодически появляются жалобы от шебекинцев на качество ремонта домов после обстрелов.

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#Видео#Белгородская область#Окно#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Поврежденные дома#Александра Склярова
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