«Сами прогрызли»: на просьбу заменить окно белгородка получила странную реакцию

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Жительница Шебекинского округа жалуется на взаимодействие с сотрудниками администрации, которые якобы отказываются чинить повреждённое при обстреле окно. «Окно вы сами себе повредили», — передала слова сотрудников пенсионерка.
Местная жительница сообщила, что в августе после эвакуации вернулась домой и обнаружила повреждённое окно. В администрации ей ответили, что обстрелов за это время не было, и окно повредила сама женщина. Уже ноябрь, и менять окно белгородке не собираются — её квартиры нет в списках не ремонт.
При этом повреждёнными оказались и окна подъезда: их подрядчики заменили, но окно белгородки менять не стали.
«Как нам зимовать? Приходится пока квартиру снимать в Белгороде. Когда устранят, приедем», — заключила местная жительница.
Шебекинская администрация официально не комментировала публикацию и заявление женщины. Добавим, что в Сети периодически появляются жалобы от шебекинцев на качество ремонта домов после обстрелов.