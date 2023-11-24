Почему попавшим в беду белгородцам никто не помог и когда откроются ёлочные базары?

Сегодня, 24 ноября, жители Белгородской области обсуждали дату открытия ёлочных базаров в столице региона. В то же время город занял 42-е место в рейтинге по качеству жизни, а медикам, попавшим в беду на заснеженной трассе, за два часа помогли только военные. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

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