Почему попавшим в беду белгородцам никто не помог и когда откроются ёлочные базары?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал рейтинг городов России по качеству жизни на 2023 год. Белгород занял 42-е место в списке среди более чем 150 городов, получив 67 баллов и попав в группу с «достаточно высоким качеством жизни».
Города оценивались по нескольким критериям, включая уровень доходов и благополучия населения, качество медицинского обслуживания, экологическую обстановку, инфраструктуру и условия для ведения бизнеса.
Помимо достижений в области общественного транспорта, Белгород вошёл в число лидеров по части условий для ведения бизнеса. Среди проблем, снижающих уровень жизни в городе, названы медицина, экология, доступность культурных ценностей и образования, конфликтность общественных отношений.
Среди городов Центрального Черноземья высокий результат показали Липецк — 30-е место и Тамбов — 35-е место. Оба города оказались выше Белгорода в списке. Воронеж занял 50-е место, а Курск попал в список городов, где необходимо приложить усилия для повышения качества жизни.
21 ноября во время пути из Старого Оскола машина центральной станции скорой медицинской помощи застряла на заснеженной дороге. Причиной стали повреждения на двух колесах.
Медики принялись самостоятельно чинить авто. В это время фельдшер, находившаяся в машине, пыталась остановить автомобилистов, но все проехали мимо.
Всего бригада скорой помощи простояла на дороге около двух часов, прежде чем хоть кто-нибудь остановился, чтобы помочь. Неравнодушными к чужой проблеме оказались двое молодых бойцов, которые за 20 минут помогли отремонтировать транспорт.
После этого военные приняли решение какое-то время сопровождать медиков на случай повторения непредвиденной ситуации.
Главврач белгородской скорой Алексей Жиров в соцсетях выразил благодарность двум молодым военнослужащим, которые единственные остановились, чтобы помочь бригаде.
Ёлочные базары откроются в Белгородской области уже 17 декабря и будут работать до 31 декабря включительно. Пока не известно, где именно будут расположены торговые точки.
В прошлом году работали 35 базаров. В них с 15 по 31 декабря можно было приобрести ели из Брянской, Орловской и Свердловской областей.
В Белгороде уже начал активную подготовку к Новому году: на Соборной площади устанавливают ёлку и ледовый каток, а в парке Победы монтируют световой арт-объект «Эрмитаж».