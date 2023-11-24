Пески и речные долины — удивительные пейзажи Кумылженского района

Кумылженский район — исконно казачий район. Его территория считается частью Дикого поля, на котором зарождались первые поселения — казачьи городки, а затем станицы и хутора. Станица Кумылженская появилась в 1613 году. В свое время через нее проходил Московско-Астраханский почтовый и торговый тракт. С 1722 года он связывал ее с другими городами. Станица выступала пристанищем для путешественников, где они находили тёплый кров и еду. Тракт перестал быть актуальным в 70-е года XIX века, после появления железной дороги Москва — Царицын.