Отсутствие договора — не основание: суд решил спор белгородца с водоканалом

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Белоблводоканал потребовал с жителя Яковлевского горокруга задолженность в 35,5 тыс. рублей. Долг образовался после того, как в ходе проверки сотрудники водоканала обнаружили в его квартире счётчик без контрольной пломбы. Сумму рассчитали за период с 1 августа 2019 года по 31 августа 2022 года и исходя из числа прописанных в квартире людей.
Кроме задолженности, с белгородца потребовали взыскать пени за просрочку платежей — 8,3 тыс. рублей, судебные расходы — 775 рублей.
Суд первой инстанции удовлетворил иск водоканала. Белгородец с решением не согласился и подал апелляцию. Он утверждал, что неопломбированным счётчиком не пользовался, прописанные в квартире дочери с ним не живут, а членов его семьи не допросили. Помимо этого, житель региона акцентировал внимание на том, что договора с водоканалом у него не было.
Однако суд не посчитал эти условия основанием для изменения приговора. Причём по претензии об отсутствии договора он уточнил, что дом, в котором находится квартира ответчика, подключён к централизованной системе водоснабжения. Это значит, что договор заключён, несмотря на то, что соответствующего письменного документа у белгородца не было.
В итоге Яковлевский районный суд оставил решение мирового судьи без изменения.