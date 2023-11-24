Отсутствие договора — не основание: суд решил спор белгородца с водоканалом

Суд первой инстанции удовлетворил иск водоканала. Белгородец с решением не согласился и подал апелляцию. Он утверждал, что неопломбированным счётчиком не пользовался, прописанные в квартире дочери с ним не живут, а членов его семьи не допросили. Помимо этого, житель региона акцентировал внимание на том, что договора с водоканалом у него не было.