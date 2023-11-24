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Published Сегодня, 11:34

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Платёжка

Отсутствие договора — не основание: суд решил спор белгородца с водоканалом

24 ноября 2023, 11:34
Фото: 1MI
Платёжка

Белгородец не смог обжаловать приговор по иску с водоканалом

На счётчике в квартире жителя региона не было контрольной пломбы. В связи с этим сотрудники Белоблводоканала доначислили к платёжке 35,5 тыс. рублей. Первый суд белгородец проиграл, в апелляционной инстанции доказать свою правоту у него тоже не вышло.
Сюжет
ЖКХ

Белоблводоканал потребовал с жителя Яковлевского горокруга задолженность в 35,5 тыс. рублей. Долг образовался после того, как в ходе проверки сотрудники водоканала обнаружили в его квартире счётчик без контрольной пломбы. Сумму рассчитали за период с 1 августа 2019 года по 31 августа 2022 года и исходя из числа прописанных в квартире людей.

Кроме задолженности, с белгородца потребовали взыскать пени за просрочку платежей — 8,3 тыс. рублей, судебные расходы — 775 рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил иск водоканала. Белгородец с решением не согласился и подал апелляцию. Он утверждал, что неопломбированным счётчиком не пользовался, прописанные в квартире дочери с ним не живут, а членов его семьи не допросили. Помимо этого, житель региона акцентировал внимание на том, что договора с водоканалом у него не было.

Однако суд не посчитал эти условия основанием для изменения приговора. Причём по претензии об отсутствии договора он уточнил, что дом, в котором находится квартира ответчика, подключён к централизованной системе водоснабжения. Это значит, что договор заключён, несмотря на то, что соответствующего письменного документа у белгородца не было.

В итоге Яковлевский районный суд оставил решение мирового судьи без изменения.

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#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Суд#Инна Рогова#Белгород#Белоблводоканал#Счётчик#Яковлевский горокруг
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