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В Белгородскую область планируют привлечь ещё 307 млрд руб инвестиций

Несмотря ни на что: ещё 307 млрд рублей хотят привлечь в Белгородскую область

24 ноября 2023, 09:45
Фото: 1MI

В Белгородскую область планируют привлечь ещё 307 млрд руб инвестиций

Об этом рассказал первый заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский в докладе о прогнозе социально-экономического развития области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

По данным чиновника, объём инвестиций в основной капитал по итогам текущего года оценивается в 212,4 млрд рублей или 103,1% к уровню 2022 года. Для стимулирования привлечения инвестиций в регион и обеспечения стабильных условий реализации проектов, в среднесрочном периоде запланировано оказание государственных мер поддержки. Это:

  • субсидирование затрат, понесённых инвестором на строительство объектов инфраструктуры, которые необходимы для реализации новых инвестиционных проектов: финансирование в 2024 году составит более 1,2 млрд рублей;
  • реализация механизма защиты и поощрения капитальных вложений с целью закрепления стабильных налоговых и тарифных условий до конца срока реализации инвестпроекта и возмещение понесённых затрат на инфраструктуру;
  • реализация механизма заключения офсетных контрактов;
  • реализация регионального инвестиционного стандарта;
  • реализация проекта «Сквозной инвестиционный поток»;
  • внедрение механизма обратной связи с инвесторами на базе центра управления регионом для оперативного решения проблемных вопросов.
Указанные меры позволят привлечь на территорию Белгородской области инвеститоров с долгосрочными проектами.
Дмитрий Гладский

В настоящее время в портфеле инвестиционных проектов области 156 реализующихся проектов с общим объёмом инвестиций 329 млрд рублей. Чиновник добавил, что к концу 2026 года комплекс мер позволит привлечь 307 млрд рублей инвестиций в экономику и социальную сферу области.

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#Белгородская область#Строительство#Губернатор#Инвестиции#Социально-экономическое развитие#Инфраструктура#Прогноз#Белгород#Кристина Семенчук#Основной капитал#Дмитрий Гладский
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