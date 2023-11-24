Несмотря ни на что: ещё 307 млрд рублей хотят привлечь в Белгородскую область

По данным чиновника, объём инвестиций в основной капитал по итогам текущего года оценивается в 212,4 млрд рублей или 103,1% к уровню 2022 года. Для стимулирования привлечения инвестиций в регион и обеспечения стабильных условий реализации проектов, в среднесрочном периоде запланировано оказание государственных мер поддержки. Это: