Несмотря ни на что: ещё 307 млрд рублей хотят привлечь в Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
По данным чиновника, объём инвестиций в основной капитал по итогам текущего года оценивается в 212,4 млрд рублей или 103,1% к уровню 2022 года. Для стимулирования привлечения инвестиций в регион и обеспечения стабильных условий реализации проектов, в среднесрочном периоде запланировано оказание государственных мер поддержки. Это:
Указанные меры позволят привлечь на территорию Белгородской области инвеститоров с долгосрочными проектами.
Дмитрий Гладский
В настоящее время в портфеле инвестиционных проектов области 156 реализующихся проектов с общим объёмом инвестиций 329 млрд рублей. Чиновник добавил, что к концу 2026 года комплекс мер позволит привлечь 307 млрд рублей инвестиций в экономику и социальную сферу области.