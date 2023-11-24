Не только мандарины: в России рекордно подорожали бананы

Подорожали в октябре и другие фрукты. По информации Росстата, цены увеличились на апельсины (рост до 209 руб. за 1 кг), лимоны (195 руб. за 1 кг), груши (243 руб. за 1 кг), виноград (222 руб. за 1 кг). Дешевле остальных фруктов россиянам обходились яблоки — в октябре они стоили в среднем 116 руб. за 1 кг.