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Бананы

Не только мандарины: в России рекордно подорожали бананы

24 ноября 2023, 08:58
Фото: 1MI
Бананы

Стоимость бананов впервые превысила 140 рублей за килограмм

В среднем в октябре килограмм фрукта стоил 143,4 рубля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 47%. Среди причин подорожания называют ослабление курса рубля и сезонный спрос, сообщает РБК.

В России заметно подорожали бананы. Средняя цена фрукта за килограмм в октябре составила 143,4 рубля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 47%.

Предыдущий рекорд подорожания был поставлен в 2015 году. Тогда бананы выросли в цене на 35,2%. В абсолютном же выражении бананы впервые перешагнули отметку в 140 рублей за килограмм за всё время наблюдений Росстатом.

Опрошенные изданием эксперты называют среди основных причин подорожания ослабление курса рубля и сезонный спрос (зимой спрос на бананы в странах Северного полушария выше). При этом в «Руспродсоюзе» заявили, что в ноябре оптовые цены на фрукт уже начали снижаться.

Добавим, что заметили рост цен на бананы и в Белгородской области.

Подорожали в октябре и другие фрукты. По информации Росстата, цены увеличились на апельсины (рост до 209 руб. за 1 кг), лимоны (195 руб. за 1 кг), груши (243 руб. за 1 кг), виноград (222 руб. за 1 кг). Дешевле остальных фруктов россиянам обходились яблоки — в октябре они стоили в среднем 116 руб. за 1 кг.

Ранее стало известно, что из-за роста цен на мандарины подорожает и стандартный новогодний стол. Впрочем, на общий показатель повлияли не только цитрусы, но и курица с яйцами.

Неужели и здесь китайские? Сколько стоят мандарины в Белгородской области
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#Общество#Экономика#Росстат#Подорожание#Рост цен#Инна Рогова#Бананы
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