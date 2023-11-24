Не только мандарины: в России рекордно подорожали бананы

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В России заметно подорожали бананы. Средняя цена фрукта за килограмм в октябре составила 143,4 рубля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 47%.
Предыдущий рекорд подорожания был поставлен в 2015 году. Тогда бананы выросли в цене на 35,2%. В абсолютном же выражении бананы впервые перешагнули отметку в 140 рублей за килограмм за всё время наблюдений Росстатом.
Опрошенные изданием эксперты называют среди основных причин подорожания ослабление курса рубля и сезонный спрос (зимой спрос на бананы в странах Северного полушария выше). При этом в «Руспродсоюзе» заявили, что в ноябре оптовые цены на фрукт уже начали снижаться.
Добавим, что заметили рост цен на бананы и в Белгородской области.
Подорожали в октябре и другие фрукты. По информации Росстата, цены увеличились на апельсины (рост до 209 руб. за 1 кг), лимоны (195 руб. за 1 кг), груши (243 руб. за 1 кг), виноград (222 руб. за 1 кг). Дешевле остальных фруктов россиянам обходились яблоки — в октябре они стоили в среднем 116 руб. за 1 кг.
Ранее стало известно, что из-за роста цен на мандарины подорожает и стандартный новогодний стол. Впрочем, на общий показатель повлияли не только цитрусы, но и курица с яйцами.