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На закупку 89 автобусов Белгородской области выделили 953 млн рублей

На закупку 89 автобусов Белгородской области выделили 953 млн рублей

24 ноября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Депутаты облдумы внесли изменения в закон Белгородской области, который касается областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Доходная и расходная части бюджета увеличатся. Часть средств направят на закупку автобусов.
Сюжет
Налоги

Согласно изменениям, доходная часть бюджета области на 2023 год увеличится на 11,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы вырастут на 7,9 млрд рублей.

При этом уменьшение предусмотрено по акцизам. Речь идёт о сумме в 167 млн рублей. Также снизится прогнозируемый объём по налогу на имущество организаций (на 285,7 млн рублей) и транспортному налогу (на 176 млн рублей).

Расходы областного бюджета на 2023 год в целом увеличатся на 7,7 млрд рублей. За счёт предоставленных региону бюджетных кредитов в объёме почти в 3,9 млрд рублей в бюджете предусмотрены ассигнования на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в объёме 953 млн рублей. Это позволит приобрести 89 автобусов.

Как отметила врио министра финансов и бюджетной политики области Наталья Шаролапова, на федеральном уровне приняли решение о возмещении расходов на размещение и питание граждан РФ, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения, начиная с 19 октября прошлого года. В результате в региональный бюджет поступило 382,8 млн рублей.

Также из резервного фонда правительства РФ выделили средства на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причинённого в связи со строительством фортификационных сооружений, в объёме 30,1 млн рублей. Это коснётся 58 получателей.

Кроме того, из федерального бюджета дополнительно выделили дотацию на сбалансированность областного бюджета в размере 2,8 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей направят на восстановление жилых помещений, повреждённых или утраченных в результате обстрелов.

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#Белгородская область#Налоги#Бюджет#Автобусы#Сельское хозяйство#Компенсация#Расходы#Пассажирский транспорт#Белгород#Кристина Семенчук#Закупка
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