На закупку 89 автобусов Белгородской области выделили 953 млн рублей

Расходы областного бюджета на 2023 год в целом увеличатся на 7,7 млрд рублей. За счёт предоставленных региону бюджетных кредитов в объёме почти в 3,9 млрд рублей в бюджете предусмотрены ассигнования на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в объёме 953 млн рублей. Это позволит приобрести 89 автобусов.