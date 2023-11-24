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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Белгороде объявили аукцион на комплексное развитие территории в центре

Мэрия ищет желающих заняться комплексным развитием территории в центре Белгорода

24 ноября 2023, 15:09
Фото: Midjourney

В Белгороде объявили аукцион на комплексное развитие территории в центре

В столице региона стартовал электронный аукцион. Комплексное развитие жилой застройки планируется провести вблизи Белгородского проспекта и улицы Белгородского полка.

Городская администрация опубликовала распоряжение о проведении в Белгороде электронного аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки. Она ограничена Белгородским проспектом — улицей Белгородского полка — улицей Октябрьская — улицей Калинина. Общая площадь территории составляет 55 620 квадратных метров.

В документе указано, что начальная цена — 39 349 000 рублей. Победитель должен будет заключить договор о комплексном развитии жилой застройки.

В какой день состоится аукцион, а также до какой даты необходимо выполнить на территории строительные работы, пока не известно.

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#Аукцион#Распоряжение#Новости Белгорода#Застройка#Белгород#Александра Склярова
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