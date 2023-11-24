Мэрия ищет желающих заняться комплексным развитием территории в центре Белгорода

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Городская администрация опубликовала распоряжение о проведении в Белгороде электронного аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки. Она ограничена Белгородским проспектом — улицей Белгородского полка — улицей Октябрьская — улицей Калинина. Общая площадь территории составляет 55 620 квадратных метров.
В документе указано, что начальная цена — 39 349 000 рублей. Победитель должен будет заключить договор о комплексном развитии жилой застройки.
В какой день состоится аукцион, а также до какой даты необходимо выполнить на территории строительные работы, пока не известно.