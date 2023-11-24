Маслозавод в Белгородской области поймали на использовании недостоверных данных

Юрлицо и ответственное должностное лицо планируют привлечь к административной ответственности по статьям за нарушение правил охраны атмосферного воздуха (ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ) и несоблюдение экологических требований (ст. 8.1 КоАП РФ). Предприятию выдано предписание.