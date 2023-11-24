Маслозавод в Белгородской области поймали на использовании недостоверных данных

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
На валуйском филиале Маслоэкстракционного завода «Юг Руси» выявили нарушения. По информации Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора, предприятие использовало недостоверные данные о выбросах загрязняющих веществ в воздух.
Эти сведения учитывались при расчёте платы за НВОС (экологический налог) и нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, разработке программы производственного экологического контроля, проведении инвентаризации выбросов.
Юрлицо и ответственное должностное лицо планируют привлечь к административной ответственности по статьям за нарушение правил охраны атмосферного воздуха (ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ) и несоблюдение экологических требований (ст. 8.1 КоАП РФ). Предприятию выдано предписание.