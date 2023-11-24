Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

На заводе «Юг Руси» в белгородских Валуйках нашли нарушения

Маслозавод в Белгородской области поймали на использовании недостоверных данных

24 ноября 2023, 13:24
Фото: Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора

На заводе «Юг Руси» в белгородских Валуйках нашли нарушения

Нарушения в области охраны атмосферного воздуха обнаружил Росприроднадзор. Юридическое и должностное лицо планируют привлечь к административной ответственности, предприятию выдано предписание.

На валуйском филиале Маслоэкстракционного завода «Юг Руси» выявили нарушения. По информации Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора, предприятие использовало недостоверные данные о выбросах загрязняющих веществ в воздух.

Эти сведения учитывались при расчёте платы за НВОС (экологический налог) и нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, разработке программы производственного экологического контроля, проведении инвентаризации выбросов.

Юрлицо и ответственное должностное лицо планируют привлечь к административной ответственности по статьям за нарушение правил охраны атмосферного воздуха (ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ) и несоблюдение экологических требований (ст. 8.1 КоАП РФ). Предприятию выдано предписание.

В «Приосколье» УМВД Белгородской области обнаружило нарушения миграционного учёта
Узнать подробнее
Читайте также:
Устранить до 25-го: Минюст рассказал о нарушениях в православном детсаду в БелгородеАнтимонопольщики нашли нарушение в закупке по детской областной больнице в БелгородеБез договоров и арендной платы: какие нарушения нашла КСП в работе мэрии Белгорода
#Белгородская область#Экономика#Нарушения#Валуйки#Завод#Воздух#Инна Рогова#Белгород#Росприроднадзор
Подпишитесь
Пока не просили отказаться: как дела с абортами в белгородских частных клиниках?
Сегодня, 13:09
Интриги, расследования, шутки про козла: как прошла пресс-конференция с Гладковым
Сегодня, 11:45
Секрет фирмы: в «Черкизово» отказались отвечать на вопросы о росте цен на мясо птицы
Сегодня, 13:53
Стало известно, когда в Белгороде могут открыть ёлочные базары
Сегодня, 14:15
Хотя бы помечтать: согласитесь отдать прожиточный минимум за 50 гр икры в Белгороде?
Сегодня, 13:04
Белгородского чиновника наградили в Кремле за восстановление ЛНР
Сегодня, 12:15