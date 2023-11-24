Компанию в Старом Осколе оштрафовали на полмиллиона за попытку дать денег чиновнику

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Чиновнику в Старооскольском горокруге пытались дать взятку. Деньги в интересах коммерческой компании передавались за одобрение поданных ею заявок на участие в торгах по приобретению жилья для семей с детьми-инвалидами и общее попустительство, если фирма нарушит договорные обязательства.
В итоге против организации завели административное дело за незаконное вознаграждение от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Компании назначили штраф в 500 тыс. рублей.
Помимо этого, виновным признали и пытавшегося договориться с чиновником мужчину. Против него возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ). О том, какое ему назначили наказание, в пресс-службе прокуратуры не сообщили.
Напомним, что экс-главу белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа Леонида Белоковаленко заочно арестовали. Его обвиняют в получении особо крупной взятки.