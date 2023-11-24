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Деньги

Компанию в Старом Осколе оштрафовали на полмиллиона за попытку дать денег чиновнику

24 ноября 2023, 15:41
Фото: 1MI
Деньги

Старооскольскую организацию наказали штрафом за нарушение закона о коррупции

Юрлицо планировало участвовать в аукционе по приобретению жилья для семей с детьми-инвалидами. Мужчина, действующий в интересах компании, попытался дать взятку чиновнику. Взяткодателя признали виновным. Наказание понесёт и сама компания, сообщили в прокуратуре.

Чиновнику в Старооскольском горокруге пытались дать взятку. Деньги в интересах коммерческой компании передавались за одобрение поданных ею заявок на участие в торгах по приобретению жилья для семей с детьми-инвалидами и общее попустительство, если фирма нарушит договорные обязательства.

В итоге против организации завели административное дело за незаконное вознаграждение от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Компании назначили штраф в 500 тыс. рублей.

Помимо этого, виновным признали и пытавшегося договориться с чиновником мужчину. Против него возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ). О том, какое ему назначили наказание, в пресс-службе прокуратуры не сообщили.

Напомним, что экс-главу белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа Леонида Белоковаленко заочно арестовали. Его обвиняют в получении особо крупной взятки.

Леонид Белоковаленко: второй директор ЦЭБ, обвиняемый во взятках
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