Компанию в Старом Осколе оштрафовали на полмиллиона за попытку дать денег чиновнику

Помимо этого, виновным признали и пытавшегося договориться с чиновником мужчину. Против него возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ). О том, какое ему назначили наказание, в пресс-службе прокуратуры не сообщили.