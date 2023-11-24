Какие налоговые преференции продлили для белгородцев

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
После изменений в Белгородской области до 2026 года продлили льготную ставку транспортного налога по отношению к машинам, работающим на природном газе. Владельцы экологически чистых автомобилей, использующих природный газ, будут продолжать платить 50% ставки налога на транспорт. Это положение начало действовать с 2019 года.
Сохраняются до 2024 года «налоговые каникулы» для новых предпринимателей, зарегистрированных по патентной системе налогообложения или применяющих упрощённую систему. Предприниматели-новички, занятые в сферах производства, социальной и научной деятельности, а также в области бытовых услуг для населения, смогут воспользоваться налоговыми льготами в первые два года после регистрации.
Кроме того, продлили льготные ставки при осуществлении торговой деятельности в населённых пунктах с численностью населения до 1000 человек с момента введения упрощённой системы налогообложения.
Для индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения, также сохранили понижающий коэффициент 0,9 на 2024 год. Этот коэффициент применяется с 2021 года и используется для расчёта размера патента более чем для 70 видов бизнеса.