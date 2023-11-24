Какие налоговые преференции продлили для белгородцев

Сохраняются до 2024 года «налоговые каникулы» для новых предпринимателей, зарегистрированных по патентной системе налогообложения или применяющих упрощённую систему. Предприниматели-новички, занятые в сферах производства, социальной и научной деятельности, а также в области бытовых услуг для населения, смогут воспользоваться налоговыми льготами в первые два года после регистрации.