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В Белгородской области продлили действие нескольких налоговых льгот

Какие налоговые преференции продлили для белгородцев

24 ноября 2023, 12:15
Фото: 1MI

В Белгородской области продлили действие нескольких налоговых льгот

Депутаты облдумы внесли изменения в некоторые региональные законы. Это сделали для того, чтобы сохранить и продлить существующие налоговые льготы.

После изменений в Белгородской области до 2026 года продлили льготную ставку транспортного налога по отношению к машинам, работающим на природном газе. Владельцы экологически чистых автомобилей, использующих природный газ, будут продолжать платить 50% ставки налога на транспорт. Это положение начало действовать с 2019 года.

Сохраняются до 2024 года «налоговые каникулы» для новых предпринимателей, зарегистрированных по патентной системе налогообложения или применяющих упрощённую систему. Предприниматели-новички, занятые в сферах производства, социальной и научной деятельности, а также в области бытовых услуг для населения, смогут воспользоваться налоговыми льготами в первые два года после регистрации.

Кроме того, продлили льготные ставки при осуществлении торговой деятельности в населённых пунктах с численностью населения до 1000 человек с момента введения упрощённой системы налогообложения.

Для индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения, также сохранили понижающий коэффициент 0,9 на 2024 год. Этот коэффициент применяется с 2021 года и используется для расчёта размера патента более чем для 70 видов бизнеса.

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#Белгородская область#Индивидуальные предприниматели#Транспортный налог#Налоговые каникулы#Природный газ#Белгород#Кристина Семенчук#Льготная ставка
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