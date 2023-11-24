Интриги, расследования, шутки про козла: как прошла пресс-конференция с Гладковым

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Пресс-конференция — это только звучит скучно. На самом же деле журналистам устроили сюрприз: если раньше встречи с губернатором проходили в черте города, то в этот раз за сутки до начала всех предупредили о том, что будет поездка на автобусе. Куда? Интрига.
От здания правительства журналистов забрал комфортабельный автобус, на котором когда-то возили в Крым через Мариуполь. Это не могло не породить обсуждения и перешёптывания. Пикантности добавлял напрочь умерший в пути GPS: система навигации упорно доказывала, что автобус завис в районе железнодорожного вокзала.
В это время журналисты высказывали предположения, куда их везут. Может, на стадион? Но зачем, если туда можно дойти и на своих двоих? А что если в зотовскую «Ривьеру»? Тогда за 600 рублей можно будет покормить оленя.
Всё оказалось куда проще: финальной точкой стала школа «Территория успеха» в Новосадовом. У журналистов был только один вопрос — «почему»?
Неожиданностью для приехавших стала внезапная экскурсия по учебному заведению в компании улыбчивой женщины-директора. Школа, разумеется, роскошная. Белой завистью местным учащимся завидовали гости: красивые кабинеты, свой спортзал, бассейн — так в детстве повезло далеко не всем.
Возникали предположения, что и фуршет пройдёт в местной столовой — с гуляшом и котлетами. Но нет: пришлось довольствоваться тарталетками с креветками. Угощения смели за пять минут: голодный журналистский народ, «измученный» внеплановой прогулкой, налетел на яства с удвоенным энтузиазмом. Некоторые затем увезли бутерброды с собой, аккуратно прижав их с двух сторон одноразовыми тарелками. Так что сюрприз, вероятно, удался.
А с главным человеком на пресс-конференции сюрпризов не было. Выпив кофе, который ему девочка-бариста сделала «срочно и без очереди», Вячеслав Гладков принялся отбиваться от вопросов. Вёл себя губернатор уверенно, всем видом показывая, что ему всё по плечу.
Первыми наседали на Гладкова федералы. Крупные российские издания интересовались кредитами для области, спрашивали о планах на бюджет, узнавали, не планирует ли область выпускать облигации для улучшения экономической ситуации. Обо всём важном Гладков рассказывал спокойно и буднично, быстро оперируя фактами и цифрами и периодически записывая что-то в свой блокнот.
Затем микрофон пустили по рядам с журналистами и медийщиками белгородскими. Знакомые друг с другом и примелькавшиеся перед губернатором, некоторые из них вели себя слегка развязано и даже фамильярно: вставляли шутки, перебивали, что-то выкрикивали. Гладков на попытки его рассмешить реагировал спокойно: не подыгрывал, но и не пресекал. Собирай мы на главу региона досье, обязательно вписали бы туда «характер нордический».
Несмотря на то, что губернатор вёл себя непоколебимо, он изредка всё же позволял себе сопровождаемые скромной улыбкой остроты. Например, рассказал Гладков историю про «хорошего козла лунного цвета», которого купила женщина на полученные от соцконтракта деньги:
Приобрели удивительного раскраса животное для производства молочного стада. Там были ещё козочки. Я удивился, с какой любовью всё это делается. Женщина мне потом рассказывала, что козёл действительно был хорош.
Не смутили Гладкова даже дорогие огурцы и создание буферной зоны возле Шебекино: ни один мускул не дрогнул на лице губернатора, пока за его спиной на большом экране показывали записанные ранее вопросы от жителей Белгорода. Но пошутить глава региона не забыл:
Вы всё-таки решили это вставить, Оксана Вадимовна? Без автомобиля останетесь,
— обратился он к проводившей прямую линию министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой.
К слову, об автомобилях.
— Предлагаю Андрею Маслову задать вопрос. Наверняка будет что-то неприятное, — распорядилась Оксана Тарантова.
— В смысле? — не понял Вячеслав Гладков.
— Андрей всегда такие вопросы задаёт…
— Я что-то не помню такого.
— Я помню! Когда была ваша первая прямая линия, я помню, как я лично отбирала вопросы. И там был противный молодой человек, который задал вопрос со словами: «Я понимаю, что мне вряд ли ответят». Я посмотрела и поняла, что надо ставить.
Сам Андрей Маслов, редактор издания «Фонарь», подтвердил, что вопрос «по мнению части интернет-аудитории непростой». Журналист упомянул расследование о Land Cruiser'ах в автопарке губернатора: якобы правительство региона получило их в качестве взятки.
— Может, выключим микрофон сразу Маслову? — пошутила Тарантова. В зале рассмеялись.
Гладков, опустив глаза, улыбнулся. И продолжил абсолютно спокойно:
— Если честно, лично не знаком [с людьми, якобы подарившими автомобили]. Говорю, как есть. Я очень рад, что правоохранительные органы работают у нас хорошо. Об этом можно судить по количеству уголовных дел.
Губернатор отметил, что в никаких незаконных действий по нахождению в автопарке этих автомобилей нет: все они «являются госсобственностью». Также Гладков добавил, что в будущем автопарк пополнится отечественными и китайскими машинами, а на велосипеде невозможно выполнять ту работу, которую делают чиновники.
— Понимаю, что вопросы расходов чиновников всегда вызывают повышенный интерес, — резюмировал Гладков.
Так и вышло: в соцсетях больше всего обсуждали именно этот момент. Несмотря на то, что завершить пресс-конференцию в правительстве решили на своей ноте, рассказав о планах области по развитию, именно история с автомобилями стала самым обсуждаемым вопросом встречи.
В конце всех журналистов ждали подарки — сумка-шопер с Алёшкой. Почти Матрёшка: в сумке лежал свитер с Алёшкой, блокнот поменьше с Алёшкой, наклейки с Алёшкой и совсем маленькая флешка — но тоже с Алёшкой. Такой вот теперь в Белгородской области бренд — ребёнок в военной форме и шлемофоне.
От пресс-конференции впечатление осталось приятное. Прошла она в дружеской атмосфере, с шутками и прибаутками. И получилась встреча весьма содержательной: «крышесносящих» сенсаций не было, но после «скучных» вопросов от федералов Гладкова всё же удалось «разговорить», после чего губернатор рассказал о планах по развитию Белгорода и о много чём ещё необычном. Подробнее обо всём этом читайте в цикле материалов Бел.Ру.