Интриги, расследования, шутки про козла: как прошла пресс-конференция с Гладковым

Пресс-конференция — это только звучит скучно. На самом же деле журналистам устроили сюрприз: если раньше встречи с губернатором проходили в черте города, то в этот раз за сутки до начала всех предупредили о том, что будет поездка на автобусе. Куда? Интрига.