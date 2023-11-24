Хотя бы помечтать: согласитесь отдать прожиточный минимум за 50 гр икры в Белгороде?

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Снег лежит, морозы тоже зашли в гости, а значит — пора строить планы на новогоднюю ночь. Одна из традиционных закусок на празднике — бутерброды с икрой. А вот будет она имитированной, натуральной или даже чёрной — подскажут цены и кошелёк. Чтобы узнать, сколько стоит чёрная икра в Белгороде, мы прошлись по разным магазинам.
Оказалось, что не только цена делает чёрную икру недоступной для бюджетного праздника. Чтобы её в принципе увидеть на прилавке, а тем более найти «ту самую настоящую» — придётся побегать, так как есть она не в каждом магазине.
Первый продуктовый, где мы смогли найти подобие чёрной икры, — «Пятёрочка». В специальной холодильной камере рядом с натуральной красной икрой стояли два вида структурированной чёрной. Эта икра — нечто среднее между имитированной и натуральной. На банку «Мурманской» игры палтуса в 80 грамм цена не была указана, но к журналисту подошла продавец и сама рассказала, что банка стоит 170 рублей и «икра очень вкусная, знакомая брала». Как-то дёшево даже для структурированной, но в целом в составе так и указано: «икорная масса».
Другая 100-граммовая банка икры палтуса «пробойной, солёной», стоит 329 рублей. Нигде не указано, что она структурированная, но по цене она на натуральную, мягко говоря, не «тянет», а для имитированной — дороговато. В составе на первом месте «икра-зерно палтуса», а после — много Е-шек, в том числе краситель.
В «Линии» мы искали золото, а нашли бриллианты. Последние, если они у вас есть, придётся продать вместе с недвижимостью, чтобы купить натуральную чёрную икру в магазине внутри гипермаркета «Вкус Камчатки». 50 грамм осетровой икры здесь стоят 3500 рублей, а 100 грамм — 6800 рублей.
«Вкусвилл» решил составить рыбному магазину конкуренцию и продаёт похожую икру от этой же фирмы по 3480 рублей за 50 грамм. Ну как, заманивает такая скидка? Сама икра и внешне уже больше походит на натуральную, чем на силиконовую, как в предыдущих точках.
А в самой «Линии», так же как и в «Пятёрочке», предлагают недорогую икру палтуса от «Путина» — 570 рублей за 113 грамм. Действительно, народные цены, но есть сомнения в натуральности — пишут, что пробойная солёная. Может, это и так, только отзывы в интернете на икру от «Путина» не самые лучшие — кто-то говорит, что пересолена, кому-то попалась испорченная и даже с плесенью, а одна женщина написала о том, что в икре во время еды нашли мелкое стекло.
В свою очередь «Магнит» и «Лента» больше ориентированы на среднего покупателя. У них мы не нашли ни структурированной, ни полностью натуральной чёрной икры. Вместо неё только имитированная — 100-150 рублей за 200 грамм — дёшево, сердито, и даже полезно, так как в составе наряду с Е-шками нередко попадаются водоросли.
Видимо, эти сетевые маркеты решили не заказывать продукты, которые сейчас не пользуются популярностью.
Как-то мало нам показалось магазинов, в которых продают настоящую чёрную икру, и мы решили посмотреть, можно ли заказать её через доставку продуктов. Оказалось, что у «Перекрёстка» и «Метро» есть такие предложения. Первый магазин продаёт 50 грамм чёрной осетровой икры Royal Black за 3600 рублей, а 100-граммовую баночку можно приобрести за 5220 рублей.
У «Метро» выбор больше, чем у всех предыдущих магазинов вместе взятых. Диапазон цен — от 3079 до 17999 рублей, — зависит от объёма и фирмы. Самая дешёвая икра — баночки по 40-50 грамм от «Астрахани», самая дорогая — 125 грамм от «Русский икорный дом Империал» за 12 тысяч рублей.
Если брать банку побольше от «Астрахани» в 250 грамм — она обойдётся почти в 18 тысяч, в то время как две банки самой дорогой фирмы на такой же вес будут стоить 24 тысячи рублей. К слову, это больше прожиточного минимума в Белгородской области.
Проанализировав предложения в розничных и интернет-магазинах, мы пришли к выводу, что натуральную чёрную икру найти в Белгороде всё же можно, но если осторожно — некоторые продукты выдают себя за неё. Однако цена всегда подскажет, в ту ли сторону вы шагаете. Всё-таки разница между банкой за 300 рублей и за 12 тысяч — колоссальная, и если финансы не позволяют — не гонитесь за «дёшево и натурально», а присмотритесь к качественной имитации.