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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Чёрная икра

Хотя бы помечтать: согласитесь отдать прожиточный минимум за 50 гр икры в Белгороде?

24 ноября 2023, 13:04
Фото: Midjourney
Чёрная икра

В Белгороде цены на чёрную икру доходят до 18 тысяч рублей за банку

Чёрная икра — символ роскоши на праздничном застолье и нулевого баланса карты после него. В Белгороде за одинаковое количество такой икры можно отдать и 300 рублей и более 3 тысяч. В чём разница и подвох, а также где можно приобрести настоящую чёрную икру в Белгороде — узнала журналистка Бел.Ру.

Снег лежит, морозы тоже зашли в гости, а значит — пора строить планы на новогоднюю ночь. Одна из традиционных закусок на празднике — бутерброды с икрой. А вот будет она имитированной, натуральной или даже чёрной — подскажут цены и кошелёк. Чтобы узнать, сколько стоит чёрная икра в Белгороде, мы прошлись по разным магазинам.

Оказалось, что не только цена делает чёрную икру недоступной для бюджетного праздника. Чтобы её в принципе увидеть на прилавке, а тем более найти «ту самую настоящую» — придётся побегать, так как есть она не в каждом магазине.

Подозрительно дёшево

Первый продуктовый, где мы смогли найти подобие чёрной икры, — «Пятёрочка». В специальной холодильной камере рядом с натуральной красной икрой стояли два вида структурированной чёрной. Эта икра — нечто среднее между имитированной и натуральной. На банку «Мурманской» игры палтуса в 80 грамм цена не была указана, но к журналисту подошла продавец и сама рассказала, что банка стоит 170 рублей и «икра очень вкусная, знакомая брала». Как-то дёшево даже для структурированной, но в целом в составе так и указано: «икорная масса».

Другая 100-граммовая банка икры палтуса «пробойной, солёной», стоит 329 рублей. Нигде не указано, что она структурированная, но по цене она на натуральную, мягко говоря, не «тянет», а для имитированной — дороговато. В составе на первом месте «икра-зерно палтуса», а после — много Е-шек, в том числе краситель.

Чёрная икра в БелгородеЧёрная икра в Белгороде
Чёрная икра в БелгородеЧёрная икра в Белгороде
Чёрная икра в БелгородеЧёрная икра в Белгороде
Чёрная икра в Белгороде
Фото: Bel.ru

По цене ювелирки

В «Линии» мы искали золото, а нашли бриллианты. Последние, если они у вас есть, придётся продать вместе с недвижимостью, чтобы купить натуральную чёрную икру в магазине внутри гипермаркета «Вкус Камчатки». 50 грамм осетровой икры здесь стоят 3500 рублей, а 100 грамм — 6800 рублей.

Чёрная икра в БелгородеЧёрная икра в Белгороде
Чёрная икра в Белгороде
Фото: Bel.ru

«Вкусвилл» решил составить рыбному магазину конкуренцию и продаёт похожую икру от этой же фирмы по 3480 рублей за 50 грамм. Ну как, заманивает такая скидка? Сама икра и внешне уже больше походит на натуральную, чем на силиконовую, как в предыдущих точках.

Чёрная икра в БелгородеЧёрная икра в Белгороде
Чёрная икра в БелгородеЧёрная икра в Белгороде
Чёрная икра в БелгородеЧёрная икра в Белгороде
Чёрная икра в Белгороде
Фото: Bel.ru

Всё для народа

А в самой «Линии», так же как и в «Пятёрочке», предлагают недорогую икру палтуса от «Путина» — 570 рублей за 113 грамм. Действительно, народные цены, но есть сомнения в натуральности — пишут, что пробойная солёная. Может, это и так, только отзывы в интернете на икру от «Путина» не самые лучшие — кто-то говорит, что пересолена, кому-то попалась испорченная и даже с плесенью, а одна женщина написала о том, что в икре во время еды нашли мелкое стекло.

Чёрная икра в БелгородеЧёрная икра в Белгороде
Чёрная икра в Белгороде
Фото: Bel.ru
Отзывы на икру от "Путина"Отзывы на икру от "Путина"
Отзывы на икру от "Путина"
Фото: otzovik.com

В свою очередь «Магнит» и «Лента» больше ориентированы на среднего покупателя. У них мы не нашли ни структурированной, ни полностью натуральной чёрной икры. Вместо неё только имитированная — 100-150 рублей за 200 грамм — дёшево, сердито, и даже полезно, так как в составе наряду с Е-шками нередко попадаются водоросли.

Видимо, эти сетевые маркеты решили не заказывать продукты, которые сейчас не пользуются популярностью.

Чёрная икра в БелгородеЧёрная икра в Белгороде
Чёрная икра в Белгороде
Фото: Bel.ru

Предложения в интернет-маркете

Как-то мало нам показалось магазинов, в которых продают настоящую чёрную икру, и мы решили посмотреть, можно ли заказать её через доставку продуктов. Оказалось, что у «Перекрёстка» и «Метро» есть такие предложения. Первый магазин продаёт 50 грамм чёрной осетровой икры Royal Black за 3600 рублей, а 100-граммовую баночку можно приобрести за 5220 рублей.

Чёрная икра в БелгородеЧёрная икра в Белгороде
Чёрная икра в Белгороде
Фото: sbermarket.ru

У «Метро» выбор больше, чем у всех предыдущих магазинов вместе взятых. Диапазон цен — от 3079 до 17999 рублей, — зависит от объёма и фирмы. Самая дешёвая икра — баночки по 40-50 грамм от «Астрахани», самая дорогая — 125 грамм от «Русский икорный дом Империал» за 12 тысяч рублей.

Если брать банку побольше от «Астрахани» в 250 грамм — она обойдётся почти в 18 тысяч, в то время как две банки самой дорогой фирмы на такой же вес будут стоить 24 тысячи рублей. К слову, это больше прожиточного минимума в Белгородской области.

Чёрная икра в БелгородеЧёрная икра в Белгороде
Фото: sbermarket.ru

Проанализировав предложения в розничных и интернет-магазинах, мы пришли к выводу, что натуральную чёрную икру найти в Белгороде всё же можно, но если осторожно — некоторые продукты выдают себя за неё. Однако цена всегда подскажет, в ту ли сторону вы шагаете. Всё-таки разница между банкой за 300 рублей и за 12 тысяч — колоссальная, и если финансы не позволяют — не гонитесь за «дёшево и натурально», а присмотритесь к качественной имитации.

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