Хотя бы помечтать: согласитесь отдать прожиточный минимум за 50 гр икры в Белгороде?

А в самой «Линии», так же как и в «Пятёрочке», предлагают недорогую икру палтуса от «Путина» — 570 рублей за 113 грамм. Действительно, народные цены, но есть сомнения в натуральности — пишут, что пробойная солёная. Может, это и так, только отзывы в интернете на икру от «Путина» не самые лучшие — кто-то говорит, что пересолена, кому-то попалась испорченная и даже с плесенью, а одна женщина написала о том, что в икре во время еды нашли мелкое стекло.