Губернатор МО Воробьев поучаствовал в телемосте с участниками СВО и их родными

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Мероприятие прошло в преддверии Дня матери, который в этом году будет отмечаться 26 ноября, пишет riamo.ru.
Губернатор МО обратился к матерям бойцов и отметил, что данный филиал он посещает регулярно, чтобы убедиться, что все те мероприятия, которые должны здесь проходить по инициативе главы государства Владимира Путина, успешно реализуются.
«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована», — отметил Воробьев.
Как отмечается, на телемост женщины приехали из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны, Каширы, чтобы увидеться со своими сыновьями-героями. Среди них и Наталья Кульнева. В декабре 2022 года ее сын героически погиб при выполнении боевого задания. Сегодня Наталья возглавляет штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире и регулярно отправляет письма однополчанам сына, постоянно находится с ними на связи. Бойцы даже стали называть ее мамой полка, и многие из них хотели с ней познакомиться лично.
«Я ребятам писала, что мы обязательно встретимся под штандартами полка. И сегодня встретились и мамы, и наши защитники, которые находятся на передовой бок о бок», — сказала Наталья Кульнева.
Ранее подобный телемост был организован в феврале в Кантемировской дивизии. Тогда он был приурочен ко Дню защитника Отечества.
По словам председателя госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, ей хочется, чтобы все матери знали, что фонд всегда будет рядом и готов оказывать самую необходимую помощь, включая и медицинское сопровождение, и социальное, а если требуется, и обучение, переобучение, трудоустройство, решение иных бытовых проблем.
«Важно, чтобы они были объединены и чувствовали эту поддержку со стороны государства, общества», — подчеркнула Цивилева.
Как отметила руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, в настоящее время самый большой запрос от военнослужащих — на реабилитацию.
«У нас в Московской области есть центр „Ясенки“, где проходит полномасштабная реабилитация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. И мы помогаем ребятам её пройти», — сказала Ольга Ермакова.