Губернатор МО Воробьев поучаствовал в телемосте с участниками СВО и их родными

Как отмечается, на телемост женщины приехали из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны, Каширы, чтобы увидеться со своими сыновьями-героями. Среди них и Наталья Кульнева. В декабре 2022 года ее сын героически погиб при выполнении боевого задания. Сегодня Наталья возглавляет штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире и регулярно отправляет письма однополчанам сына, постоянно находится с ними на связи. Бойцы даже стали называть ее мамой полка, и многие из них хотели с ней познакомиться лично.