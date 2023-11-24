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Гладков: за год в Белгородской области капитально отремонтировали 11 медучреждений

Гладков: за год в Белгородской области капитально отремонтировали 11 медучреждений

24 ноября 2023, 08:32
Фото: 1MI
В регионе выполнили все запланированные на этот год ремонтные работы в медицинских учреждениях. Всего в 2023 году планировалось капитально отремонтировать 11 офисов семейных врачей и ФАПов. О последних двух обновлённых объектах рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В этом году белгородские власти планировали отремонтировать 11 медицинских учреждений, в число которых входят офисы семейного врача и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). По состоянию на 24 ноября в регионе выполнили все запланированные и начатые работы.

Так, в селе Богатое Ивнянского района пациентов принимали на протяжении 70 лет в бывшем купеческом здании. Всего в этом медучреждении лечатся порядка 1200 человек, часть из которых приезжает из близлежащих сёл.

В селе Рождествено Валуйского горокруга в офисе семейного врача появились дневной стационар и стоматологический кабинет. В настоящий момент в учреждении работает четыре медицинских работника и новый молодой врач, приехавший из Курска.

Напомним, что в начале ноября завершился капремонт на фельдшерско-акушерском пункте в селе Знаменка.

В белгородской Знаменке заканчивают капремонт ФАПа
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#Белгородская область#Ивнянский район#Фап#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Александра Склярова#Офис семейного врача#Хорошие новости
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