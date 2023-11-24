Гладков: за год в Белгородской области капитально отремонтировали 11 медучреждений

В регионе выполнили все запланированные на этот год ремонтные работы в медицинских учреждениях. Всего в 2023 году планировалось капитально отремонтировать 11 офисов семейных врачей и ФАПов. О последних двух обновлённых объектах рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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