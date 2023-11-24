Гладков: за год в Белгородской области капитально отремонтировали 11 медучреждений

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
В этом году белгородские власти планировали отремонтировать 11 медицинских учреждений, в число которых входят офисы семейного врача и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). По состоянию на 24 ноября в регионе выполнили все запланированные и начатые работы.
Так, в селе Богатое Ивнянского района пациентов принимали на протяжении 70 лет в бывшем купеческом здании. Всего в этом медучреждении лечатся порядка 1200 человек, часть из которых приезжает из близлежащих сёл.
В селе Рождествено Валуйского горокруга в офисе семейного врача появились дневной стационар и стоматологический кабинет. В настоящий момент в учреждении работает четыре медицинских работника и новый молодой врач, приехавший из Курска.