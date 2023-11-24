Это дожди: мэрия Белгорода ответила, почему ушла под землю новая детская площадка

Что касается оставшегося котлована глубиной в шесть метров, который был вырыт для строительства, то по просьбе жителей дома 14 по улице Гостёнская застройщик его засыпал. При этом для уплотнения грунта использовалась спецтехника. И уже после этого на ликвидированном месте строительства установили детскую площадку. А грунт просел из-за сильных дождей, ответили в мэрии. Сейчас совместно с «ДСК — специализированный застройщик» прорабатывается вопрос заключения договора с экспертной организацией.