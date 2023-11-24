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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Провалившаяся детская площадка в Белгороде

Это дожди: мэрия Белгорода ответила, почему ушла под землю новая детская площадка

24 ноября 2023, 13:59
Фото: Bel.ru
Провалившаяся детская площадка в Белгороде

Мэрия Белгорода рассказала, что детская площадка ушла под землю из-за дождя

В начале ноября на улице Гостёнской в Белгороде под землю ушла долгожданная детская площадка. Специалисты пообещали белгородцам выяснить причины провала. Редакция Бел.Ру направила официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации.

Как сообщается, в 2014 году департамент строительства и архитектуры Белгорода выдал застройщику «Домостроительная компания» разрешение на строительство подземной автостоянки. Согласно ему, работы должны были окончиться до 21 мая 2016 года. Однако от реализации проекта паркинга отказались. О причинах решения неизвестно.

Что касается оставшегося котлована глубиной в шесть метров, который был вырыт для строительства, то по просьбе жителей дома 14 по улице Гостёнская застройщик его засыпал. При этом для уплотнения грунта использовалась спецтехника. И уже после этого на ликвидированном месте строительства установили детскую площадку. А грунт просел из-за сильных дождей, ответили в мэрии. Сейчас совместно с «ДСК — специализированный застройщик» прорабатывается вопрос заключения договора с экспертной организацией.

Напомним, ранее мэр Белгорода Валентин Демидов после встречи с жителями дома сообщил, что специалисты проведут обследование территории, чтобы выяснить причины просадки и получить дальнейшие рекомендации от экспертов.

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