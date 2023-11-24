Это дожди: мэрия Белгорода ответила, почему ушла под землю новая детская площадка

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Как сообщается, в 2014 году департамент строительства и архитектуры Белгорода выдал застройщику «Домостроительная компания» разрешение на строительство подземной автостоянки. Согласно ему, работы должны были окончиться до 21 мая 2016 года. Однако от реализации проекта паркинга отказались. О причинах решения неизвестно.
Что касается оставшегося котлована глубиной в шесть метров, который был вырыт для строительства, то по просьбе жителей дома 14 по улице Гостёнская застройщик его засыпал. При этом для уплотнения грунта использовалась спецтехника. И уже после этого на ликвидированном месте строительства установили детскую площадку. А грунт просел из-за сильных дождей, ответили в мэрии. Сейчас совместно с «ДСК — специализированный застройщик» прорабатывается вопрос заключения договора с экспертной организацией.
Напомним, ранее мэр Белгорода Валентин Демидов после встречи с жителями дома сообщил, что специалисты проведут обследование территории, чтобы выяснить причины просадки и получить дальнейшие рекомендации от экспертов.