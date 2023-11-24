Экс-полицейские предложили белгородцу решить вопрос об уголовном деле за 200 тысяч

В июле 2023 года полицейские в Губкине проводили доследственную проверку по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Они предложили подозреваемому смягчить наказание. За это правоохранители попросили 200 тыс. рублей. При этом в действительности они никак не могли повлиять на исход дела.