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Published Сегодня, 12:37

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Полиция

Экс-полицейские предложили белгородцу решить вопрос об уголовном деле за 200 тысяч

24 ноября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Полиция

Бывших сотрудников белгородской полиции подозревают в мошенничестве

Правоохранители предложили фигуранту уголовного дела о незаконном обороте наркотиков смягчить наказание, хотя таких полномочий на самом деле у них не было. Полученными деньгами экс-полицейские распорядились по своему усмотрению. Теперь они сами попали под уголовное дело.

В июле 2023 года полицейские в Губкине проводили доследственную проверку по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Они предложили подозреваемому смягчить наказание. За это правоохранители попросили 200 тыс. рублей. При этом в действительности они никак не могли повлиять на исход дела.

Подозреваемый белгородец согласился и передал сумму. Деньги правоохранители потратили по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники УФСБ совместно с подразделением собственной безопасности УМВД.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Фигурантам грозит до шести лет тюрьмы.

По информации пресс-службы УМВД, полицейские уволены по отрицательным основаниям.

Ранее в регионе осудили двоих бывших правоохранителей. Уголовное дело против экс-полицейских возбудили после истории с задержанным и избитым белгородцем.

Двое экс-полицейских попали под суд за задержанного и избитого белгородца
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#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Мошенничество#Уголовное дело#Полицейские#Инна Рогова#Белгород
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