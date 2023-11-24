Экс-полицейские предложили белгородцу решить вопрос об уголовном деле за 200 тысяч

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В июле 2023 года полицейские в Губкине проводили доследственную проверку по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Они предложили подозреваемому смягчить наказание. За это правоохранители попросили 200 тыс. рублей. При этом в действительности они никак не могли повлиять на исход дела.
Подозреваемый белгородец согласился и передал сумму. Деньги правоохранители потратили по своему усмотрению.
Преступление выявили сотрудники УФСБ совместно с подразделением собственной безопасности УМВД.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Фигурантам грозит до шести лет тюрьмы.
По информации пресс-службы УМВД, полицейские уволены по отрицательным основаниям.
Ранее в регионе осудили двоих бывших правоохранителей. Уголовное дело против экс-полицейских возбудили после истории с задержанным и избитым белгородцем.