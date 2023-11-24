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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Два автобуса в Белгороде подключили к оплате «вход/выход»

Два белгородских автобуса перешли на новую систему оплаты проезда

24 ноября 2023, 13:03
Фото: 1MI

Два автобуса в Белгороде подключили к оплате «вход/выход»

Изменения начнут действовать в субботу, 25 ноября. Теперь пассажирам автобусов №112 и №120 придётся прикладывать карту к валидатору два раза — при входе и выходе. Об этом сообщил организатор пассажирских перевозок региона.

Начиная с субботы, 25 ноября, система двойного прикладывания карты заработает ещё на двух белгородских маршрутах. Так, пассажирам автобуса №112 «Железнодорожный вокзал — микрорайон Северный-20/20а» и №120 «посёлок Дубовое — микрорайон Европа» придётся прикладывать карту при входе и выходе.

При первом прикладывании карты на экране валидатора появится надпись «Проезд разрешён», при втором — необходимая сумма спишется с банковского счета. В случае если пассажиры во второй раз не приложат карту, со счёта спишется полная стоимость проезда до конечной остановки.

В настоящий момент система check-in/check-out, помимо автобусов №112 и №120, работает ещё на 44 маршрутах: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, №102М, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 119, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 146А, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.

Новая система оплаты проезда заработала на ещё одном белгородском маршруте
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#Белгородская область#Белгородский район#Автобус#Новости Белгорода#Автобус по расписанию#Новая система#Белгород#Оплата проезда#Александра Склярова
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