Два белгородских автобуса перешли на новую систему оплаты проезда

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Начиная с субботы, 25 ноября, система двойного прикладывания карты заработает ещё на двух белгородских маршрутах. Так, пассажирам автобуса №112 «Железнодорожный вокзал — микрорайон Северный-20/20а» и №120 «посёлок Дубовое — микрорайон Европа» придётся прикладывать карту при входе и выходе.
При первом прикладывании карты на экране валидатора появится надпись «Проезд разрешён», при втором — необходимая сумма спишется с банковского счета. В случае если пассажиры во второй раз не приложат карту, со счёта спишется полная стоимость проезда до конечной остановки.
В настоящий момент система check-in/check-out, помимо автобусов №112 и №120, работает ещё на 44 маршрутах: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, №102М, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 119, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 146А, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.