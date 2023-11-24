Дети заряжают радостью

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
На столе Груздовых магазинный торт — гость нечастый: здесь выпечку обычно готовят сами. Мама Светлана регулярно радует близких вкусненьким: тортами, кексами, пирожками, беляшами, чебуреками… К готовке охотно подключается одна из младших дочерей, девятилетняя Даша. Другие дети не отстают.
— Замешиваю тесто, всем даю по кусочку, и они вместе со мной раскатывают, — говорит Светлана. — Добавляют начинку, лепят края, если это чебуреки, например, или заливают формочки для кексов.
После юные кулинары кладут заготовки в сковороду или духовку и терпеливо ждут, когда они «поспеют». А потом ищут каждый свой пирожок, пробуют и угощают друг друга, чтобы сравнить, у кого получилось вкуснее.
— Люблю помогать маме на кухне, — признаётся Даша. — Научилась делать картошку, блины…
За общим столом большая семья Груздовых — семь человек — встречается по выходным и праздникам: в будни у каждого — своё рабочее или учебное расписание. Но, несмотря на это, они всегда рядом и готовы друг друга поддерживать.
В юности Светлана думала, что у неё будет один-два ребёнка. Но сейчас она мама пятерых детей.
— Конечно, когда родилась Кристина, а через четыре года — Рома, ещё не было чёткого понимания, что значит быть «правильной мамой», — рассказывает Груздова. — Полагалась на интуицию. Думала так: главное, чтобы были ухоженные, здоровые и счастливые. А Дашу, Егора и Вику ждала спокойно: уже был опыт.
Умиротворённому состоянию способствовал и муж Виктор, который с самого знакомства носил её на руках. И продолжает!
— Лучший муж на свете! — уверена Светлана. — Он с меня во время беременности и после родов пылинки сдувал. Если не успеваю, он сам приготовит еду, поможет детям с уроками, поиграет с младшими. Плюс занимается отделкой дома, присматривает за живностью — мы держим кур, уток, гусей и кроликов. И всё это совмещает с работой слесаря-ремонтника в УПЗЧ Лебединского ГОКа!
Светлана трудится машинистом конвейера на участке шихтоподготовки фабрики окомкования комбината. Следит за трактами, которые принимают со склада флюсующие добавки для окатышей — бентонит, боксит и известняк — и переправляют их на дробление.
— Работа физически сложная — по двенадцать часов на ногах «в обнимку с лопатой». Но мне она нравится: люблю производство, большие механизмы. И когда всё движется, крутится! — признаётся Груздова. — Раньше была контролёром-кассиром, но оставила эту профессию после рождения третьего и четвёртого детей. Поняла, что нужен доход побольше, и переучилась на машиниста конвейера.
Нередко мама возвращается после смены уставшей. Родные к этому относятся с пониманием.
— Бывает, прихожу после сложного рабочего дня или ночи, хочется сразу лечь спать. Дети с полуслова это улавливают и ведут себя тихо. И сами могут поесть, прибраться, сделать уроки, — рассказывает Светлана. — Я всегда была самостоятельной, поэтому с раннего возраста так же воспитываю своих ребятишек. У нас каждый может о себе позаботиться, а старшие дети ещё и присмотреть за младшими.
Светлана учит детей доброте, пониманию, заботе, вежливости. Старается уделить время каждому: поиграть с Викой, помочь с уроками и творческими поделками Даше и Егору, пообщаться и дать совет Кристине и Роме.
— Мама всегда была для меня другом. В любое время могу рассказать ей, что меня беспокоит, узнать мнение о чём-то, попросить помощи, — отмечает Рома. — При этом она всегда мягко выражает свою позицию, не давит.
Светлана считает, что у каждой личности должно быть собственное место и выбор:
— Мы любим вместе ездить на природу — купаться, собирать грибы. Летом бываем на море. Но в то же время каждый из нас, если хочет, может побыть один, заняться своими делами. Всем нам иногда нужно немножко личного пространства. То же и с выбором увлечений, профессий: пусть пробуют разные кружки и те специальности, которые интересны. А я готова поддержать.
— Ничуть не жалею, что стала многодетной мамой! Дети придают сил и мотивируют двигаться вперёд: меня заряжают энергией и радостью их открытия, успехи, рост.
Евгения Шехирева