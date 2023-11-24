Что мешает Белгороду стать городом с высоким уровнем жизни? Названы основные проблемы

Примечательно, что среди городов Центрального Черноземья Белгород в этом рейтинге показал не самый высокий результат. Выше в списке расположились Липецк (30-е место) и Тамбов (35-е). Воронеж занял 50-е место, а Курск вообще попал в список городов, «где требуются усилия по повышению качества жизни». К слову, у Курска проблемы те же самые, что и у Белгорода. В Воронеже в свою очередь одной из основных проблем указали работу предприятий ЖКХ.