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Published Сегодня, 07:51

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Белгород

Что мешает Белгороду стать городом с высоким уровнем жизни? Названы основные проблемы

24 ноября 2023, 07:51
Фото: 1MI
Белгород

Белгород стал 42-м в рейтинге городов по качеству жизни

Список составил Финансовый университет при правительстве РФ. Белгород по итогам исследования набрал 67 баллов. Этот результат позволил ему войти в перечень городов «с достаточно высоким качеством жизни». Интересно, что по количеству баллов Белгород обошли две столицы в Центральном Черноземье.
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Финансовый университет при правительстве РФ подготовил рейтинг городов по качеству жизни по итогам 2023 года. Белгород набрал 67 баллов и занял 42-е место. Это позволило ему попасть в список городов с «достаточно высоким качеством жизни».

Эксперты оценивали города по нескольким критериям. Среди них — уровень материального благополучия, качество медицинского обслуживания, доступность недвижимости, экологическая обстановка, состояние дорог, работа школ и вузов, доступность культурных ценностей, ЖКХ, условия ведения бизнеса и т. д.

Белгород отличился тем, что в нём, как ни странно, нашлось меньше всего недовольных состоянием дорог и работой общественного транспорта. Помимо этого, столица региона вошла в число лидеров в части условий для ведения бизнеса.

Указали аналитики и основные проблемы, снижающие качество жизни в Белгороде. Речь идёт об общем уровне жизни, медицине, экологии, доступности культурных ценностей и качественного образования. Помимо этого, в перечень включили конфликтность общественных отношений — различные споры, жалобы, иски, в том числе конфликты с банками и страховыми компаниями.

Примечательно, что среди городов Центрального Черноземья Белгород в этом рейтинге показал не самый высокий результат. Выше в списке расположились Липецк (30-е место) и Тамбов (35-е). Воронеж занял 50-е место, а Курск вообще попал в список городов, «где требуются усилия по повышению качества жизни». К слову, у Курска проблемы те же самые, что и у Белгорода. В Воронеже в свою очередь одной из основных проблем указали работу предприятий ЖКХ.

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