Что мешает Белгороду стать городом с высоким уровнем жизни? Названы основные проблемы

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Финансовый университет при правительстве РФ подготовил рейтинг городов по качеству жизни по итогам 2023 года. Белгород набрал 67 баллов и занял 42-е место. Это позволило ему попасть в список городов с «достаточно высоким качеством жизни».
Эксперты оценивали города по нескольким критериям. Среди них — уровень материального благополучия, качество медицинского обслуживания, доступность недвижимости, экологическая обстановка, состояние дорог, работа школ и вузов, доступность культурных ценностей, ЖКХ, условия ведения бизнеса и т. д.
Белгород отличился тем, что в нём, как ни странно, нашлось меньше всего недовольных состоянием дорог и работой общественного транспорта. Помимо этого, столица региона вошла в число лидеров в части условий для ведения бизнеса.
Указали аналитики и основные проблемы, снижающие качество жизни в Белгороде. Речь идёт об общем уровне жизни, медицине, экологии, доступности культурных ценностей и качественного образования. Помимо этого, в перечень включили конфликтность общественных отношений — различные споры, жалобы, иски, в том числе конфликты с банками и страховыми компаниями.
Примечательно, что среди городов Центрального Черноземья Белгород в этом рейтинге показал не самый высокий результат. Выше в списке расположились Липецк (30-е место) и Тамбов (35-е). Воронеж занял 50-е место, а Курск вообще попал в список городов, «где требуются усилия по повышению качества жизни». К слову, у Курска проблемы те же самые, что и у Белгорода. В Воронеже в свою очередь одной из основных проблем указали работу предприятий ЖКХ.