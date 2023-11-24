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Беспилотники

Четыре взрывных устройства сбросили с беспилотников над Белгородской областью

24 ноября 2023, 06:44
Фото: Midjourney
Беспилотники

В Белгородской области за день насчитали 26 прилётов

Помимо взрывных устройств, противник сбросил с беспилотников два осколочных боеприпаса. В результате одной из атак пострадал мужчина. Под огнём ВСУ накануне находилось пять приграничных районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

23 ноября ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Регион обстреляли из артиллерии и миномётов, были налёты беспилотников. Есть пострадавший.

Накануне было четыре атаки БПЛА. Два удара пришлось на Козинку в Грайворонском горокруге. В одном случае с беспилотника сбросили самодельное взрывное устройство на окраине села. В другом — дрон-камикадзе упал и взорвался. Пострадал мужчина: его госпитализировали с ранением ног. Врачи уточнили, что у белгородца также минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, множественные порезы. Помимо этого, в результате взрыва пострадал автомобиль.

Два осколочных боеприпаса сбросили с беспилотника над селом Долгое в Валуйском горокруге. Ещё три взрывных устройства приземлились в Щетиновке в Белгородском районе.

Кроме того, Щетиновка накануне попала под артиллерийский огонь. ВСУ в Белгородском районе также обстреляли Журавлёвку и Нехотеевку. Установлено пять, девять и четыре прилёта соответственно.

Из миномёта ВСУ обстреляли окраину посёлка Прилесье в Краснояружском районе и Муром в Шебекинском горокруге. По ним выпустили шесть и два снаряда соответственно.

Врач рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле белгородца
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