Четыре взрывных устройства сбросили с беспилотников над Белгородской областью

Накануне было четыре атаки БПЛА. Два удара пришлось на Козинку в Грайворонском горокруге. В одном случае с беспилотника сбросили самодельное взрывное устройство на окраине села. В другом — дрон-камикадзе упал и взорвался. Пострадал мужчина: его госпитализировали с ранением ног. Врачи уточнили, что у белгородца также минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, множественные порезы. Помимо этого, в результате взрыва пострадал автомобиль.