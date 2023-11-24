Белгородской области вернули 382 млн на жильё и питание для отселённых из приграничья

Чиновница ознакомила депутатов с направлениями целевых межбюджетных трансфертов. По её словам, на федеральном уровне приняли решение возместить расходы, которые понесла область на размещение и питание людей, вынужденно покинувших своё жильё и находившихся в пунктах временного размещения с 19 октября прошлого года. Благодаря этому решению в региональный бюджет поступило 382,8 млн рублей.