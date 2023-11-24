Белгородской области вернули 382 млн на жильё и питание для отселённых из приграничья

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Чиновница ознакомила депутатов с направлениями целевых межбюджетных трансфертов. По её словам, на федеральном уровне приняли решение возместить расходы, которые понесла область на размещение и питание людей, вынужденно покинувших своё жильё и находившихся в пунктах временного размещения с 19 октября прошлого года. Благодаря этому решению в региональный бюджет поступило 382,8 млн рублей.
Средства из резервного фонда правительства РФ были выделены для компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, который возник в связи со строительством фортификационных сооружений. Общая сумма составляет 30,1 млн рублей. Её получат 58 пострадавших. Также были выделены средства на социальные выплаты медицинским и другим работникам в размере 426,9 млн рублей.
Кроме того, из федерального бюджета выделили средства на сбалансированность областной казны в размере 2,8 млрд рублей. Из этой суммы 1 млрд рублей направят на восстановление жилых помещений, повреждённых или утраченных в результате обстрелов. Соответствующие изменения отразились и в расходной части регионального бюджета.
Среди важных изменений — увеличение размера резервного фонда Белгородской области на 950 млн рублей. После корректировки закона о региональном бюджете его общий объём составит 5,7 млрд рублей.