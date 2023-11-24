Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Белгородской области вернули 382 млн на жильё и питание для отселённых из приграничья

Белгородской области вернули 382 млн на жильё и питание для отселённых из приграничья

24 ноября 2023, 09:28
Фото: 1MI
Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается областного бюджета на текущий год и плановый период. Документ представила врио министра финансов и бюджетной политики области Наталья Шаролапова.

Чиновница ознакомила депутатов с направлениями целевых межбюджетных трансфертов. По её словам, на федеральном уровне приняли решение возместить расходы, которые понесла область на размещение и питание людей, вынужденно покинувших своё жильё и находившихся в пунктах временного размещения с 19 октября прошлого года. Благодаря этому решению в региональный бюджет поступило 382,8 млн рублей.

Средства из резервного фонда правительства РФ были выделены для компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, который возник в связи со строительством фортификационных сооружений. Общая сумма составляет 30,1 млн рублей. Её получат 58 пострадавших. Также были выделены средства на социальные выплаты медицинским и другим работникам в размере 426,9 млн рублей.

Кроме того, из федерального бюджета выделили средства на сбалансированность областной казны в размере 2,8 млрд рублей. Из этой суммы 1 млрд рублей направят на восстановление жилых помещений, повреждённых или утраченных в результате обстрелов. Соответствующие изменения отразились и в расходной части регионального бюджета.

Среди важных изменений — увеличение размера резервного фонда Белгородской области на 950 млн рублей. После корректировки закона о региональном бюджете его общий объём составит 5,7 млрд рублей.

Мэрия Белгорода представила новый документ, посвящённый ПВР
Узнать подробнее
Читайте также:
«Это их второй дом». Почему белгородские переселенцы не хотят покидать ПВР«Нас кормят, за нами убирают, нам тут хорошо»: белгородцы не хотят покидать ПВРВ какие ПВР отселят жителей Белгорода в случае ЧС?
#Белгородская область#Правительство РФ#Расходы#Областной бюджет#Белгород#Кристина Семенчук#Резервный фонд#Приграничье#Размещение#Федеральный уровень
Подпишитесь
Что мешает Белгороду стать городом с высоким уровнем жизни? Названы основные проблемы
Сегодня, 07:51
Четыре взрывных устройства сбросили с беспилотников над Белгородской областью
Сегодня, 06:44
«Простояли два часа»: белгородцы не откликнулись на зов медиков о помощи на дороге
Сегодня, 10:25
Внимание, мотор: кто из белгородцев снимается в кино сегодня?
Сегодня, 07:11
Пристава оштрафовали на полмиллиона за кражу денег и имущества у белгородца
Сегодня, 09:30