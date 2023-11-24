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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Награда

Белгородского чиновника наградили в Кремле за восстановление ЛНР

24 ноября 2023, 12:15
Фото: страница министерства ЖКХ Белгородской области в ВК
Награда

Довгалюк получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремлёвской резиденции президента. Награду замгубернатора получил в том числе за восстановление Кировска в ЛНР, сообщили в министерстве ЖКХ.
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СВО

Сергей Довгалюк получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заместитель белгородского губернатора участвовал в восстановлении Кировска в ЛНР, в организации гуманитарной помощи жителям ДНР и участникам спецоперации.

Церемония состоялась 23 ноября в Екатерининском зале Кремлёвской резиденции президента. Награды вручали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Они отметили заслуги тех, кто участвовал в реализации программ социально-экономического развития новых регионов.

Довгалюк — бывший замглавы Иркутской области. Эту должность он занимал меньше девяти месяцев. В Белгородской области он работает с сентября — курирует сферу ЖКХ.

Напомним, что в июне в Кремле госнаграду получил Вячеслав Гладков.

Сергей Довгалюк Сергей Довгалюк
Награда Награда
Сергей Довгалюк
Фото: страница министерства ЖКХ Белгородской области в ВК
В Кремле вручили госнаграды Лепсу, Вассерману и белгородскому губернатору Гладкову
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