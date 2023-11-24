Белгородского чиновника наградили в Кремле за восстановление ЛНР

Церемония состоялась 23 ноября в Екатерининском зале Кремлёвской резиденции президента. Награды вручали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Они отметили заслуги тех, кто участвовал в реализации программ социально-экономического развития новых регионов.