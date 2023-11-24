Белгородского чиновника наградили в Кремле за восстановление ЛНР

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Сергей Довгалюк получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заместитель белгородского губернатора участвовал в восстановлении Кировска в ЛНР, в организации гуманитарной помощи жителям ДНР и участникам спецоперации.
Церемония состоялась 23 ноября в Екатерининском зале Кремлёвской резиденции президента. Награды вручали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Они отметили заслуги тех, кто участвовал в реализации программ социально-экономического развития новых регионов.
Довгалюк — бывший замглавы Иркутской области. Эту должность он занимал меньше девяти месяцев. В Белгородской области он работает с сентября — курирует сферу ЖКХ.
Напомним, что в июне в Кремле госнаграду получил Вячеслав Гладков.