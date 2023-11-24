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Published Сегодня, 14:56

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Белгородские дети-герои: за какие подвиги юные жители региона удостоены медалей

Белгородские дети-герои: за какие подвиги юные жители региона удостоены медалей

24 ноября 2023, 14:56
Фото: Midjourney
Более 200 детей из 60 регионов РФ, проявивших мужество и героизм, получили медали «За мужество в спасении». Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько юных героев проживает в Белгородской области.

Как сообщили Бел.Ру в региональном управлении МЧС, медалью «За спасение погибавших на водах» в этом году наградят ученика школы №3 Белгорода Артёма Иванова. Вот его история.

25 сентября 2021 года около 11:00 трое школьников пришли порыбачить на реке Тихая Сосна в Алексеевке. Ребята услышали крики о помощи и увидели в воде мужчину. Он упал в реку, барахтался возле берега и никак не мог выбраться, поскольку увяз в тине и камышах и обессилено лежал по горло в воде.

13-летний Артём откликнулся на крики о помощи. Он бросился на полуразрушенный мост, который служил переправой через реку, чтобы спасти мужчину.

Погода была пасмурной. Узкий и шаткий мост оказался мокрым и скользким, детских сил не хватило, чтобы вытащить взрослого мужчину, тогда друзья Артёма решили бежать за помощью. В это время начался сильный дождь, подросток промок и продрог, но не бросил тонущего, удерживая его за руку. На помощь прибежали местные жители. Они помогли пострадавшему выбраться на сушу. Там ему уже оказали первую помощь.

Второй герой, как рассказала Бел.Ру уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых, это Алексей Павличенко. В 2022 году его наградили медалью «За проявленное мужество» в Совете Федерации. Мальчик Алёшка из Белгородского района прославился на всю страну за несколько дней. Видео, на котором он приветствует военную технику, стало «вирусным» и моментально распространилось в Сети.

В мае Алексея приняли в Юнармию. За волонтёрскую работу ребёнка тогда поблагодарили представители ЛНР и ДНР. В честь мальчика в Белгородской области также начали выпускать шоколад «Алёшка».

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#Белгородская область#Мужество#Совет Федерации#Эксклюзив#Юнармия#Тонущий#Медали#Белгород#Кристина Семенчук#Героизм#Дети-герои
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