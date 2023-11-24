Белгородские дети-герои: за какие подвиги юные жители региона удостоены медалей

Погода была пасмурной. Узкий и шаткий мост оказался мокрым и скользким, детских сил не хватило, чтобы вытащить взрослого мужчину, тогда друзья Артёма решили бежать за помощью. В это время начался сильный дождь, подросток промок и продрог, но не бросил тонущего, удерживая его за руку. На помощь прибежали местные жители. Они помогли пострадавшему выбраться на сушу. Там ему уже оказали первую помощь.