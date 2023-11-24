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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Белгородские депутаты приняли новое решение по коэффициенту для трудовых мигрантов

Белгородские депутаты приняли новое решение по коэффициенту для трудовых мигрантов

24 ноября 2023, 13:09
Фото: 1MI
Он остался прежним, при этом на федеральном уровне повысился. Поэтому стоимость патента в 2024 году для трудовых мигрантов вырастет.

Депутаты белгородской облдумы внесли изменения в закон области, который устанавливает на 2024 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.

Как отметил начальник департамента доходов бюджета и долговой политики министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области Александр Шабанов, законопроект предлагает установить на 2024 год региональный коэффициент в размере 2,105 — то есть, оставить на действующем уровне.

Депутаты решение поддержали.

При этом стоимость патента в 2024 году для трудовых мигрантов вырастет. Это связано с увеличением федерального коэффициента на 5,7% — с 2,27 в 2023 году до 2,4 в 2024-м. Таким образом, стоимость патента в 2024 году составит 6062 рубля. В настоящее время — 5734 рубля.

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#Белгородская область#Патент#Коэффициент#Белгород#Кристина Семенчук#Трудовые мигранты#Федеральный коэффициент
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