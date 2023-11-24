Белгородские депутаты приняли новое решение по коэффициенту для трудовых мигрантов

При этом стоимость патента в 2024 году для трудовых мигрантов вырастет. Это связано с увеличением федерального коэффициента на 5,7% — с 2,27 в 2023 году до 2,4 в 2024-м. Таким образом, стоимость патента в 2024 году составит 6062 рубля. В настоящее время — 5734 рубля.