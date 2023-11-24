Бедных белгородцев к 2026 году станет меньше. Почему?

К этому же году объём инвестиций в основной капитал достигнет 307,1 млрд рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата также вырастет, достигнув отметки в 64 тысячи рублей, что составляет увеличение в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом. Планируется, что валовой региональный продукт в 2026 году достигнет 1,6 трлн рублей, что на 7,5% больше, чем в 2022 году.