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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:42

В Белгородской области бедных к 2026 году должно стать меньше на 5,4%

Бедных белгородцев к 2026 году станет меньше. Почему?

24 ноября 2023, 09:40
Фото: 1MI

В Белгородской области бедных к 2026 году должно стать меньше на 5,4%

Первый заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский рассказал прогнозе социально-экономического развития области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Среди показателей — снижение доли белгородцев с доходами ниже уровня бедности.

По словам чиновника, к 2026 году доля населения с доходами ниже уровня бедности в Белгородской области сократится с 6,1% до 5,4%, а продолжительность жизни увеличится с 73 до 74,2 лет.

К этому же году объём инвестиций в основной капитал достигнет 307,1 млрд рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата также вырастет, достигнув отметки в 64 тысячи рублей, что составляет увеличение в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом. Планируется, что валовой региональный продукт в 2026 году достигнет 1,6 трлн рублей, что на 7,5% больше, чем в 2022 году.

Напомним, ранее стало известно, что по уровню заработной платы Белгородская область заняла 57-е место в рейтинге. Процент людей, зарабатывающих свыше 100 тысяч рублей в месяц, составил 5%. В то же время, 10,8% работников получают менее 20 тысяч рублей в месяц. Диапазон типовых заработных плат в области колеблется от 28 до 54 тысяч рублей в месяц. Среди пяти регионов Центрального Черноземья Белгородская область заняла четвёртое место.

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