Бедных белгородцев к 2026 году станет меньше. Почему?

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
По словам чиновника, к 2026 году доля населения с доходами ниже уровня бедности в Белгородской области сократится с 6,1% до 5,4%, а продолжительность жизни увеличится с 73 до 74,2 лет.
К этому же году объём инвестиций в основной капитал достигнет 307,1 млрд рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата также вырастет, достигнув отметки в 64 тысячи рублей, что составляет увеличение в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом. Планируется, что валовой региональный продукт в 2026 году достигнет 1,6 трлн рублей, что на 7,5% больше, чем в 2022 году.
Напомним, ранее стало известно, что по уровню заработной платы Белгородская область заняла 57-е место в рейтинге. Процент людей, зарабатывающих свыше 100 тысяч рублей в месяц, составил 5%. В то же время, 10,8% работников получают менее 20 тысяч рублей в месяц. Диапазон типовых заработных плат в области колеблется от 28 до 54 тысяч рублей в месяц. Среди пяти регионов Центрального Черноземья Белгородская область заняла четвёртое место.